Премиерът на Етиопия спечели Нобелова награда за мир

Нобеловата награда за мир за 2019 г. получи етиопският премиер Абий Ахмед, съобщи на сайта си Нобеловият комитет.

Ахмед е удостоен с отличието за усилията си за постигане мир и международно сътрудничество и за инициативата си за уреждане на граничния конфликт между Етиопия и съседна Еритрея.

Двете страни, които водиха война от 1998 до 2000 година, възстановиха отношенията си през юли 2018 г. след години на враждебност, припомня Ройтерс.

Наградата, равняваща се на 9 000 000 шведски крони (около 900 000 долара), ще бъде връчена в Осло на 10 декември, годишнината на смъртта на шведския индустриалец Алфред Нобел, основал наградата със завещанието си през 1895 година.

"Етиопският премиер Абий Ахмед Али получава тази година Нобеловата награда за мир за своите усилия за постигане на мир и международно сътрудничество и особено за решителната си инициатива за решаване на граничния конфликт със съседна Еритрея", отбелязва Нобеловия комитет.

Съществува отдавнашна традиция Нобеловата награда за мир да получават държавни глави, свързани с прекратяването на конфликти. Последният пример за такъв беше колумбийският президент Хуан Мануел Сантос, който получи наградата през 2016 г. за ролята си в прекратяването на 50-годишната гражданска война в страната, отбелязва британският в. "Гардиън", цитиран от БТА.

