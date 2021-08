Пожарите в Турция стигнаха опасно близо до електроцентрала

Пламъците в Турция достигнаха и до електроцентрала. Това съобщи в Twitter кметът на град Миляс, предаде Ройтерс.

"Пламъците навлязоха в централата", написа градоначалникът на Миляс Мухаммет Токат. Електроцентралата на напълно евакуирана.

The flames blatantly reached thermal power plant at Milas district/Muğla Turkey. Disaster! https://t.co/IAIFNPIjgP

От ТЕЦ Кемеркьой са изнесени всички взривоопасни и запалими вещества. Резервоарите с водород, използвани за охлаждане на централата, са били изпразнени и напълнени с вода като предпазна мярка.

Пожарни екипи опитват да изгасят пламъците. Усилията им са затруднени от силния вятър в района.

Възможно е да се наложи и евакуацията на град Миляс.

Новият пожар е избухнал днес следобед близо до ТЕЦ в Югозападна Турция, установи фоторепортер на агенция АФП, след като пожарникари овладяха по-рано други пожари в същата зона.

Огънят е избухнал в подножието на хълм в близост до топлоелектроцентралата в Кемеркьой, близо до град Миляс, Югозападна Турция. Огромни кълба дим са покрили централата.

Fire appears to be reaching dangerously close to the Kemerköy power station in SW Turkey. pic.twitter.com/fceLeDvZEN