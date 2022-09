Двете коргита и любимият й кон посрещнаха кралицата в Уиндзор

Ковчегът на кралицата приключи последното си пътуване по историческата "дълга разходка" в Уиндзор.

Стотици военни се наредиха по маршрута, навели глави, докато държавната катафалка преминаваше, носейки ковчега на монарха.Това е дълбоко личен момент за местните жители, които гледаха на кралицата като на свой съсед и до голяма степен част от своята общност.

Гледката бе и много трогателна - това последно шествие на кралицата. След целия блясък на шествието в Лондон и в Ундзор има стотици хора, покрай които премина катафалката, но след портите на замъка не бяха допуснати външни лица. Ковчегът пропътува последните пет километра сам, далеч от погледите на гражданите, и пристигна на мястото, което Елизабет II наричаше дом и където тя и херцогът на Единбург прекараха локдауна по време на пандемията. И където, разбира се, тя седеше сама в параклиса "Сейнт Джордж" за погребението на съпруга си само преди година.

Не би било почит към кралицата без присъствието на любимите й коргита. Муик и Санди бяха забелязани да чакат процесията, носеща ковчега на кралицата до параклиса "Сейнт Джордж".

The Queen’s corgis, Muick and Sandy, sit in the forecourt of Windsor Castle to greet Her Majesty. pic.twitter.com/H02sPv17mY