Товарен самолет се заби в езеро във Франция

Френските власти затвориха летището в южния град Монпелие за неопределен период от време, след като товарен самолет излезе от пистата и се озова с носа си в близкото езеро.

Снимки показаха как Boeing 737 на товарния превозвач West Atlantic се накланя в езеро. Тримата членове на екипажа са се измъкнали невредими от инцидента в ранните часове на събота, съобщиха местните власти.

Летището ще бъде затворено за пътнически и товарни самолети до второ нареждане като мярка за сигурност и докато дойде специализирана фирма, която да прибере самолета, заявиха властите.

"Няма да отворим отново летището, докато самолетът е на пистата, а разследването не е приключило", заяви за АФП източник от летището, който помоли да не бъде назоваван.

"След отстраняването на самолета пистата също ще бъде внимателно проверена", допълни източникът.

За събота бяха планирани 21 търговски полета на летището, което в пиковия сезон приема до 197 000 пътници месечно.

"Технически инцидент възпрепятства нормалната работа", се казва в съобщение на английски език на уебсайта на летището.

На уебсайта е посочено, че полетите са отменени или пренасочени към Марсилия.

International #airport at #Montpellier, major commercial&cultural centre of SW France, is closed indefinitely, as result of #Boeing737 overshooting runway today and ending up with front end in a lake. All aboard #cargojet were rescued by 60-strong #emergencyservice unit pic.twitter.com/7QwTLwrCrX