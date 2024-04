САЩ твърди: Китай продава технологии на Русия

Според оценки на САЩ Китай е увеличил продажбите към Русия на машинни инструменти, микроелектроника и други технологии, които Москва използва за производство на ракети, танкове, самолети и други оръжия, използвани във войната срещу Украйна, предаде Асошиейтед прес.

Двама високопоставени служители от администрацията на Байдън, които говориха за деликатните констатации при условие за анонимност, заявиха, че през 2023 г. около 90 процента от руската микроелектроника, която страната е използвала за производство на ракети, танкове и самолети, е дошла от Китай. Близо 70 процента от вноса на машинни инструменти в Русия на стойност приблизително 900 млн. долара през последното тримесечие на 2023 г. също са дошли от Китай.

Китайски и руски структури работят за съвместно производство на безпилотни летателни апарати на територията на Русия, а китайските компании вероятно предоставят на Русия нитроцелулоза, необходима за производството на ракетни оръжия, заявиха служителите.

Базираните в Китай компании Wuhan Global Sensor Technology Co., Wuhan Tongsheng Technology Co. Ltd. и Hikvision предоставят оптични компоненти за използване в руските танкове и бронирани превозни средства.

Длъжностните лица заявиха, че Русия е получила военна оптика за използване в танкове и бронирани превозни средства, произведена от китайските фирми iRay Technology и North China Research Institute of Electro-Optics, и че Китай предоставя на Русия двигатели за безпилотни летателни апарати и турбореактивни двигатели за крилати ракети.

Вносът на полупроводници от Китай в Русия е скочил от 200 млн. долара през 2021 г. до над 500 млн. долара през 2022 г., според руски митнически данни, анализирани от Фондация "Свободна Русия" - група, която се застъпва за развитието на гражданското общество.

Пекин също така работи с Русия за подобряване на нейните сателитни и други космически възможности за използване в Украйна - развитие, което според официалните лица може в дългосрочен план да увеличи заплахата, която Русия представлява в цяла Европа. Като се позовават на разузнавателни данни, служителите казват, че САЩ са установили, че Китай предоставя на Русия изображения за нейната война срещу Украйна.

Очаква се държавният секретар на САЩ Антъни Блинкен да пътува до Китай този месец за разговори. Преди това президентът Джо Байдън изрази директно пред китайския президент Си Цзинпин загрижеността си относно това, че Пекин косвено подкрепя военните усилия на Русия.

Въпреки че Китай не е предоставил пряка смъртоносна военна подкрепа на Русия, Пекин я подкрепи дипломатически, като обвини Запада, че е провокирал решението на руския президент Владимир Путин да започне войната. Китай също така се въздържа да нарече войната „инвазия“ в знак на уважение към Кремъл, отбелязва АП.

Китай заяви, че не предоставя на Русия оръжия или военна помощ, въпреки че поддържа стабилни икономически връзки с Москва, както и с Индия и други страни, на фона на санкциите от страна на Вашингтон и неговите съюзници.

Във вторник президентът Си Цзинпин се срещна в Пекин с руския външен министър Сергей Лавров, който похвали ръководството на Си, припомня агенцията.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase