Еволюция в храненето - пържоли от питон

Ново проучване дава повече яснота за змийското месо и неговите вкусови качества. Според учени, месото е с качества като пилешкото, но развъждането на змиите няма толкова вредни последици за околната среда.

“Питоните са по-ефективни за масово производство на животински протеин в сравнение с традиционните животновъдни индустрии. Те не само могат да допълнят съществуващите системи за животновъдство, но могат да предложат по-добра производствена ефективност.” научната статия е публикувана в Scientific Reports, а водещите учени са от Виентам, Австралия, Великобритания и Южна Африка.

“Питоните превъзхождат всички основни селскостопански видове по отношение на коефициента на преобразуване на храна в протеин. Те растат бързо и достигат добро тегло през първата си година. Змийското месо е бяло и с много високо съдържание на протеини”, казва един от водещите автори в изследването д-р Даниел Натуш, херпетолог в университета Macquarie в Австралия, цитиран от The Lighthouse.

Д-р Натуш допълва, че змийското месо е богато на белтъчини и с минимално съдържание на наситени мазнини. Като допълнение към вкусовите качества учените впрягат в действие и математиката и доказват, че производството на змийско месо е по-изгодно от това на свинско, птиче или говеждо, пише в-к “24 часа”.

Учените анализират повече от 4600 бирмански и мрежести питона - Malayopython reticulatus и Python bivittatus, във ферми във Виетнам и Тайланд. И установяват, че змиите наддават с около 46 грама на ден. И са по-ефективни в преобразуването на храната от сьомгата, свинете, кравите, пилешкото и щурците. За да произведат едно и също количество месо, свинете се нуждаят от 5 пъти повече храна в сравнение с питоните, а говедата – от 8. Най-рентабилна е сьомгата, на която трябва почти същото количество храна като на питоните, следвана от домашните птици, които се нуждаят само от около 2 пъти повече ядене.

Докато експериментирали с отглеждането им, питоните са били хранени с диви гризачи и мъртвородени прасета. “Показахме, че фермите за змии могат ефективно да преобразуват много селскостопански отпадъци в протеини, като същевременно произвеждат малко собствени отпадъци”, обяснява д-р Даниел Натуш. Той и екипът му забелязват, че някои ферми дават за отглеждане бебета питони на местни хора, които ги хранят с гризачи или остатъци от храна.

Резултатите са повече от добри - разходите се намаляват.

Друго предимство е, че питоните се нуждаят от по-малко вода и могат да издържат дълго без храна, като не губят от телесната си маса. “Питонът може да живее от росата, която се образува върху люспите му. Сутринта той просто изпива водата, полепнала по тях, и това е достатъчно”, казва д-р Натуш пред Washington Post. “Този вид змии могат да гладуват повече от 4 месеца, без да губят много тегло, и бързо възобновяват растежа си веднага след рестартиране на храненето. Производството може да продължи дори когато храната е оскъдна”, добавя той.

Причината е, че питоните не произвеждат топлина, за да се стоплят, а така пестят от храната и ефективно я превръщат в месо. “Нито един друг вид добитък, изследван до момента, не притежава същите характеристики и потенциал за производство”, обобщава Натуш.

"Месото е около 82% от живото тегло на питона и дава използваеми продукти – месо с високо съдържание на протеини, ценна кожа, змийско масло и змийска жлъчка, които се използват за медицински цели”, казва д-р Натуш. Като от питоните може да се произвежда много повече чисто месо, тъй като те нямат толкова много кости.

Еколозите също може да са доволни - фермите за питони почти не замърсяват водите и произвеждат по-малко парникови газове от бозайниците. Като допълнение изследователите се надяват, че отглеждането на питони няма да носи толкова много етични въпроси, каквито възникват при животните, затворени в клетки.

Това не е първият път, в който хората се опитват да извлекат полза от змиите. Според водещите учени на изследването питоните тепърва ще бъдат полезни, особено във времена, когато хранителните вериги бъдат изправени пред предизвикателства - пандемии, наводнения, суша, или пожари. През 2020 г. американското публично радио NPR съобщи, че милиони свине в САЩ ще бъдат евтаназирани, защото е твърде скъпо да бъдат хранени, когато заводите месо затварят заради COVID пандемията.

Змийската храна може да е екзотична за някои, но в азиатските държави тя е особено популярна и дори на почит. И досега топлата змийска супа е популярно ястие в Хонконг. В Китай тя е известна от повече от 2000 г. Широко разпространена е и в части от Африка, Азия и Латинска Америка. В други части на света обаче храната от змии все още се приема като екзотика.

Основният проблем, който може да се срещне е екологичен. Защитниците на животни може би ще се опитат да защитят змийската кожа. За тях решението на климатичните проблеми е във веганското хранене. “Добавянето на повече животни към милиардите, които страдат и умират за храна всяка година, би било толкова погрешно, колкото и жестоко”, смятат от организацията People for the Ethical Treatment of Animals PETA. „Питоните също могат да изпитват болка и страх и не искат да бъдат заклани повече отколкото една крава, прасе, пиле или куче“, каза Даниел Кац, старши директор по кампаниите на PETA пред ABC News.

Тепърва ще видим какво ще надделее - дали змийското месо ще се радва на масова употреба в бъдеще или ще бъде табу.

Мрежестият питон Malayopython reticulatus, изследван от учените, е гигантска змия, известна като най-дълго живялата змия в света. Най-големият регистриран досега индивид е с дължина около 10 метра. Повечето са дълги около 5 м, но макар и рядко могат да достигнат 7-8 м. Тежат между 75 и 175 кг, а женските са по-големи от мъжките.

Мрежестите питони обитават райони с тропически гори като Индонезия, Филипините и други части на Югоизточна Азия. Храни се предимно с прилепи и гризачи, но макар и рядко, може да нападне хора. След обилно хранене змията не е активна в продължение на седмици, докато храната се смила. Видът става полово зрял на възраст между 3 и 5 години и може да живее около 22 години в дивата природа и до 32 години във ферма.



