Напръскаха полусестрата на Барак Обама със сълзотворен газ на протест

Аума Обама, полусестрата на бившия президент Барак Обама, беше атакувана със сълзотворен газ в Кения. Тя беше интервюирана от Лари Мадово от CNN в кенийския град Найроби, когато беше ударена със сълзотворен газ.

"Вече дори не виждам, пръскат ни със сълзотворен газ", каза тя пред CNN по време на протестите. "Тук съм, защото вижте какво се случва. Млади кенийци демонстрират за правата си. Те демонстрират със знамена и транспаранти."

В момента Кения е изправена пред масови протести, като гражданите се обявяват против предложените увеличения на данъците.

По време на репортаж на CNN във вторник Мадово проследи протестите, като заяви, че "това да види Аума Обама тук с тези млади хора е невероятна сцена".

"Върнахме се на улицата и виждате как тук се използва сълзотворен газ, но все пак толкова много от протестиращите не са уплашени от това", казва той в репортажа. "Чуват се стрелби с бойни патрони пред парламента, не сме съвсем сигурни дали има отличителен звук между това, което е сълзотворен газ и бойните патрони. Видяхме полицията да използва бойни патрони тук."

"Протестиращите казват "ние сме мирни, спрете да ни стреляте, спрете да ни убивате", добави Мадово.

В публикация до X Кенийската комисия по правата на човека сподели видеоклип от протестите и написа:

"Полицията стреляла по четирима протестиращи, както стана свидетел на KHRC, убивайки един. Ние категорично осъждаме полицейското убийство. Подобни действия са неприемливи и представляват тежко нарушение на човешките права. Справедливостта и отговорността са наложителни. Ние енергично ще настояваме за полицейска отчетност. #RejectFinanceBill2024", се добавя в публикацията.

