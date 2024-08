Външно министерство препоръчва да не се пътува до Япония

Заради тропическата буря „Шаншан“ Министерството на външните работи (МВнР) препоръчва на българите, пребиваващи в Япония или планирали пътуване до държавата, да се въздържат от пътувания в страната през следващите четири дни, да спазват препоръките на местните власти и да следят редовно интернет страницата на Японската метеорологична агенция. Това съобщават Ситуационният център към МВнР.

Тайфунът „Шаншан“ причини смъртта на шест души в Япония, предаде Франс прес, като се позова на говорителя на правителството Йошимаса Хаяши. Той уточни, че до момента е потвърдена гибелта на трима души, загинали при кално свлачище.

Typhoon Shanshan hits Japan, The Japan Times

The storm left 255,000 homes without electricity, forced authorities to evacuate millions of residents, and airlines canceled nearly 800 flights.

The natural disaster also forced the closure of major factories, including automakers… pic.twitter.com/kCJ7sun4JE