Доклад: Крайно религиозни групи харчат милиарди срещу сексуалното образование

Екстремни религиозни групи и политически партии се насочват към училища по целия свят като част от координирана и добре финансирана атака срещу равенството между половете, според нов доклад.

Добре известни консервативни организации се стремят да ограничат достъпа на момичетата до образование, да променят това, което е в учебната програма и да повлияят на образователните закони и политики, според Whose Hands on our Education, доклад на Института за отвъдморско развитие.

Тактиките включват премахване на сексуалното образование от училищата, забрана на момичетата да учат, укрепване на патриархалните полови стереотипи в учебниците и отхвърляне на езика, включващ пола, в училищата.

"Образованието е ключов фактор за равенство между половете и има силата да оформя живота", казва

Айеша Хан, старши научен сътрудник в ODI и един от авторите на доклада."Това изследване показва как малка група силно финансирани организации за борба с правата и политици и войнствени групи възнамеряват да разрушат възможностите за трансформация, които образованието предоставя", каза тя.

Тези организации са получили милиарди лири финансиране, за да напреднат в своя дневен ред, според доказателства в доклада. Най-малко 3,7 милиарда долара бяха насочени към организации, които се борят за равенството между половете в световен мащаб между 2013 и 2017 г.

В Африка повече от 54 милиона долара са похарчени от базирани в САЩ християнски групи между 2007 г. и 2020 г. за кампании срещу правата на LGBTQ+ и сексуалното образование.

Финансирането от източници, които включват руски олигарси и политически партии, доведе до създаването на нови организации и насърчи съществуващите да провеждат кампании срещу сексуалното образование и правата на ЛГБТК+, се казва в доклада.

Например донори от Великобритания, САЩ, Германия и Италия са похарчили повече от 5 милиона долара от 2016 г. до 2020 г. за проекти, управлявани от или в полза на религиозни организации в Гана, чиито лидери са водили кампании срещу правата на LGBTQ+.

Ислямисткото финансиране в мюсюлманския свят е трудно да се проследи, се казва в доклада, но Пакистан е получил милиарди саудитски заеми и директна помощ, заедно с частно финансиране от страните от Персийския залив, за насърчаване на уахабизма, фундаменталистко и пуританско движение в сунитския ислям. Според една оценка саудитското държавно финансиране за това възлиза на 75 милиарда долара от 1979 г. до 2003 г. Учебниците в страната представят жените като пазители на традициите, културата и морала, а сексуалното образование остава табу.

Организирани усилия също така блокираха инициативи за сексуално образование в Южна Африка, Бразилия и Филипините, премахвайки материали за хомосексуалността и заменяйки ги със съдържание, което насърчава сексуалното въздържание и "традиционните семейни ценности".

В Чили католическите училища са използвали образователни материали, които изобразяват мъжете като глави на домакинства с послания за важността съпругите да са покорни, както и стереотипи за мъжете като по-интелигентни и способни от жените.

Докладът също така очерта пряката политическа власт в страните по света, която позволява най-регресивните политики, като например изключването на момичетата от талибанското правителство от всяко образование в Афганистан, с изключение на основното.

"Имаме работа с глобално движение срещу правата и възраждане на патриархалните норми", казва Хан. "Трябва да разберем как образователният сектор е място на наистина сериозни съревнования."

