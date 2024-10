Първата дама на Украйна и високопоставени лица красят корицата на ELLE

Първата дама на Украйна Олена Зеленска се появи на корицата на новия брой на украинското издание на списание ELLE. Освен Зеленска, на снимката са на седем съпруги и двама съпрузи на лидерите на страните партньори на Украйна, почетни гости на Четвъртата среща на върха на първите дами и джентълмени.

Фотосесията е осъществена в катедралата "Света София" в Киев, точно преди срещата на върха. На корицата Зеленска се присъедини към Росана Брисеньо, съпругата на министър-председателя на Белиз; Бо Тенгберг, съпругът на министър-председателя на Дания; Първата дама на Естония Сирие Карис; Сузане Инес-Стуб, съпругата на президента на Финландия; Първата дама на Гватемала Лукресия Пейнадо; Първата дама на Литва Диана Науседиене; Тамара Вучич, съпругата на президента на Сърбия; и Алеш Мусар, първият джентълмен на Словения.

Това бележи първия път в историята, не само за ELLE Украйна, но и в световен мащаб, че първите дами и джентълмени от различни страни се появяват заедно на корицата на списание, съобщава The New Voice of Ukraine.

Гостите дадоха ексклузивни интервюта, в които обсъдиха значението на инициативи като глобалната платформа на Срещата на върха на първите дами и джентълмени, как съвместните усилия могат да се справят с глобалните предизвикателства и споделиха личните си мисии.

"Въпреки че войната продължава и остава най-голямата болка за украинците, Украйна не е съсредоточена само върху себе си, а търси нови решения за справяне с глобалните заплахи. Ето защо за това издание нашите гости дадоха ексклузивни интервюта, в които разказаха за значението на подобни инициативи като глобалната платформа на Срещата на върха на първите дами и джентълмени, и за това как с общи усилия могат да се преодолеят предизвикателствата пред благосъстоянието на целия свят, както и за своите лични мисии", каза Зеленска, цитира БТА.



