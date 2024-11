Как разхвърляният дом ни вреди?

Всеки иска да се чувства спокойно и комфортно в дома си. Но има някои неща, които подхранват постоянно нашето неудовлетворение. Разхвърляният дом с излишните, развалени и счупени вещи е едно от тях. Безпорядъкът в дома не е нещо нормално, за което си казваме, че сме свикнали с него. То е показател за нашите емоции, ценности, но и създава такива.

Вижте защо да е разхвърляно у дома (а и в офиса) пречи на това да се чувстваме добре.

1. Стрес

Най-очевидният психологически ефект от безпорядъка около нас е стресът. Много западни изследвания са доказали, че реакцията на физически стрес корелира с претрупаната среда.

Според учени повишените нива на кортизола могат да доведат до структурни промени в нашия мозък, причинявайки дългосрочна чувствителност към стрес. Това умствено преживяване на стрес, особено ако е хронично и тежко, постепенно променя структурата на мозъка. Така ставаме агресивно по-чувствителни към стреса, смятат учените.

2. Психосоциални ефекти

Знаете ли, че претрупаната среда може да доведе до чувство на ниска самооценка? В проучване, наречено The Dark Side of Home, публикувано от The Journal of Environmental Psychology, се отбелязва връзката между нашето самовъзприятие и нашите домове. В проучването се казва, че бъркотията има отрицателно въздействие върху това как хората се чувстват.

Самовъзприятието е от ключово значение за цялостното удовлетворение от живота. Когато се чувстваме по-малко способни и по-малко контролираме собственото си пространство, тревожността и депресията могат да се появят в живота ни. Срамът например е свързан с претрупаната среда.

