Тренд: Деми Ловато с неоново зелени кичури

Деми Ловато също е решила да експериментира с косата си. Изпълнителката на "This Is Me" вече е с нова, екстравагантна прическа.

Тя заложи на зелените кичури и показа новата си видия в Instagram Stories. Звездата е с прическа тип боб, по-голямата част от косата ѝ все още е в кестеняво, но краищата ѝ са боядисани в неоново зелено. Виждат се и няколко тънки неонови кичури.

"Ако някой от вас е забравил - да! Зелена коса", написа Деми на снимката, като така намекна, че явно вече е разкривала плановете си да експериментира с такава прическа.

Някои потребители забелязаха, че така сякаш певицата копира стила на друга актуална към момента звезда - младата Били Айлиш. Били доста често си прави различни прически и е залагала на синя, лилава, зелена коса и т.н.