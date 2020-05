Бившата на Чанинг Тейтъм проговори

Раздялата между Чанинг Тейтъм и Джена Дюан дойде като шок за техните фенове. Двамата бяха като пример за истинска любов, след като се запознават по време на снимките на филма „Step Up“ през 2006-а и са заедно цели 12 години.

През април 2018-а обаче двойката обяви, че се разделя след девет години брак, от който се роди и дъщеря им Евърли, която в момента е на 6 години. В молбата за развод, Тейтъм и Дюан казват, че неразрешими различия са причина за раздялата.

Оттогава и двамата са продължили напред, като дори Дюан чака дете от приятеля си Стив Кази. Чанинг, от своя страна, се среща с изпълнителката Джеси Джей, с която се хвана само няколко месеца след официалното съобщение за развод.

И докато бившите съпрузи заявяват пред света, че всичко между тях е добре и те си остават приятели, явно не си казват абсолютно всичко. В новата си книга „Gracefully You: How to Live Your Best Life Every Day“, Дюан твърди, че е разбрала за връзката на Тейтъм от интернет.

„Бях в самолета, сама, когато научих за новата му връзка. Чувствах се предадена. Научавах неща за бившия ми чрез интернет“, пише актрисата. Тя допълва, че ѝ е било много трудно да разбира неща за личния си живот в едно и също време като всички останали.

