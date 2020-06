Гуен Стефани с боб и бретон

Гуен Стефани изненада феновете си с нова прическа. Певицата си е направила бретон, вижда се от снимка, която тя е публикувала в социалната мрежа Instagram.

Кадърът е от музикалното предаване "The Voice", където тя е жури. Звездата си е направила най-модрената прическа за тази година - боб. Тя e с къса коса, но феновете казват, че на Гуен всичко ѝ отива.

Някои последователи обаче споделят, че според тях това е просто перука, тъй като изпълнителката на "What Are You Waiting For" след това е публикувала и снимки, на които е с дълга коса.

Звездите, които още през пролетта се появиха с прическа тип каре, са Деми Ловато, Емилия Кларк, Ашли Тисдейл, Биби Рекса и др.

"Обичам този твой нов вид! Запази тази прическа боб", "Обожавам косата ти", "В първите секунди те помислих за Тейлър Суифт", пишат почитателите на певицата в социалните мрежи.