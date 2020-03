Емблематична рокля на лейди Ди си намери купувач

Известната синя рокля на принцеса Даяна, която тя носеше по време на танц с актьора Джон Траволта, най- после се продаде на търг, съобщи БТА. Предишния ден роклята не успя да открие нов собственик.

Роклята, която е с дължина до земята от синьо кадифе и с голи рамене, вчера се продаде за 220 хиляди британски лири. Купувачът е британска институция, но не се уточнява коя. От институцията са доволни, че емблематичния тоалет остава във Великобритания.

Лейди Даяна е носела тоалета в Белия дом по време на вечеря в чест на принца и принцесата на Уелс. Събитието е организирано от тогавашния президент на САЩ Роналд Рейгън през 1985г.

Роклята е дело на Виктор Едълстийн и е запечатана на снимки, на които принцесата танцува с актьора Джон Траволта на песента "You Should be Dancing" от филма "Треска в събота вечер".

Първоначално роклята е била оценена на стойност между 250 000 и 350 000 лири. Наддаването е организирано от тръжна къща "Кери Тейлър". На първия ден от търга роклята дори не успя да достигне резервната цена от 200 000 лири.