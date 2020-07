Ябълков оцет - тайната на Кортни Кардашиян за стегнато тяло

Въпреки че фитнес рутината на Ким Кардашиян е най-обсъжданата в клана Кардашиян-Дженър, завидното тяло на сестра ѝ Кортни също не е за изпускане. То е постигнато чрез строга диета и упражнения и по никакъв начин не издава, че собственичката му е родила 3 деца. В момента феновете на риалити звездата се чудят дали тя и бившият ѝ съпруг Скот Дисик ще се съберат отново.

Кортни се раздели с дългогодишния си приятел Йонес Бенджима, а Дисик постоянно прекратява и започва връзката си със София Ричи. Въпреки раздялата 41-годишната звезда не спира да публикува провокативни снимки, на които не се срамува да покаже тялото си. Благодарение на предаването „Keeping up with the Kardashians“, феновете много добре знаят, че Кортни спазва строг хранителен и тренировъчен режим.

Тя залага на органична храна, която внимателно подбира и не пропуска фитнес уговорките с треньора си. Ето какво точно прави Кортни, за да остане във форма.

Диетата на Кортни Кардашиян

Кортни се е отдала на органична кето диета, в която не включва млечни продукти. Тя толкова се е вманиачила в новия си начин на живот, че дори кара трите си деца – Пенелъпи, Мейсън и Рейн да следват същия режим. В публикация в сайта си Кортни споделя, че яде храни като авокадо, пълнозърнеста каша, добавки с колаген и много ябълков оцет.

Изборът ѝ на ябълков оцет никак не е случаен, тъй като се вярва, че той ускорява метаболизма и загубата на мазнини. Ако Кортни някога се отклони от своя здравословен хранителен план, тя се отдава на органични десерти като пудинг със семена от матча. Затова, ако я видите да публикува снимки, на които яде пица или пие газирани напитки, вярвайте че има специален повод за нея.

Пред E!News звездата споделя, че преди се е отпускала само по празници, но скоро разбрала, че това не влияе добре на психиката ѝ. Любимите ѝ забранени храни са пица и сладолед. В новия си сайт Poosh Кортни признава, че хапва по нещо сладко по два пъти на ден – след обяд и вечеря. Тя смята, че е редно човек да се поглези понякога.

Цялото семейство Кардашиян е известно с любовта си към диетичните шейкове и Кортни не прави изключение. Въпреки че тези напитки са ефективни, те могат да причинят и негативни ефекти, така че внимавайте с тях. 41-годишната звезда съветва феновете си да избягват определени храни като захар, плодове, алкохол, рафинирано брашно и сол.

Още за режима на Кортни Кардашян четете в Tialoto.bg





Източник: Tialoto.bg