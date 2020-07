Тайните за красота на Пенелопе Крус

Най-вероятно познавате Пенелопе Крус от големия екран. Тя има незабравими роли във филми като "Vicky Cristina Barcelona", "Vanilla Sky" и "Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides". Освен с невероятния си талант пред камера актрисата е известна и със своята безупречна красота и чиста кожа.

Крус е рекламно лице на френската марка „Lancome“ от години насам, обича да блести на червения килим, а съвсем наскоро започна да радва феновете си и чрез редовни снимки в социалните мрежи. Милионите ѝ последователи винаги са се питали как звездата поддържа кожата си и успява да изглежда невероятно въпреки възрастта си.

Тайните на Пенелопе Крус

1. Любим серум

Тъй като е в близки взаимоотношения с марката „Lancome“, Крус се доверява на техните продукти. Един от любимите ѝ е серумът, който обаче не е достъпен за всички. Цената му възлиза на 180 долара за бутилка и набира все по-голяма популярност сред звездите.



Ключовата съставка на серума е екстракт от бифидус, който спомага за предпазването на кожната бариера и поддържа кожата гладка и сияйна.



Каква маска за лице използва Пенелопе Крус и още от нейните тайни за красота, вижте в Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg