Клуб 27: Ейми Уайнхаус и трагичният й живот

Ако някога сте чували Ейми Уайнхаус да пее, има голяма вероятност гласът ѝ веднага да се появи в ума ви, когато някой спомене името ѝ. Изключителният тон на изпълнителката беше толкова уникален, че Тони Бенет я описва като „една от най-добрите певици, които някога съм чувал“. Катрин Бот пък описва гласа ѝ като „онези, които незабавно разпознаваш“.

Песните на Ейми са направени специално за гласа ѝ и пасват отлично на имиджа ѝ. От „Back to Black“ и „Tears Dry on Their Own“ до свирепата, но трагична „Rehab“, музикалната кариера на звездата разкрива душата ѝ и е уважавана както от професионалисти, така и от обществеността.

За съжаление, колкото и талантлива да беше, личният живот на Уайнхаус е напълно различен от безупречната ѝ кариера. Тя е преследвана от лични демони и жълтата преса и докато славата ѝ набираше сила, то животът ѝ се сриваше главоломно. В крайна сметка тя не успя да се справи с проблемите си преди да е станало твърде късно.



Днес разглеждаме историята на един от най-талантливите членове на „Клуб 27“.

Проблеми още в началото

Ейми Уайнхаус е била талантлива още като малка, но за съжаление първите признаци на проблеми, които я мъчат и в зрелостта ѝ, също присъстват. Уайнхаус е родена на 14 септември 1983 година в семейството на таксиджията Мич Уайнхаус и фармацевтката Янис Уайнхаус. Детството на бъдещата звезда е изпълнено с музика, поради факта, че семейството ѝ е пълно с джаз музиканти. През годините тя е изложена на много различни стилове и когато е на 10 години става част от рап групата „Sweet 'n Sour“.

През 1996 година, 12-годишната Уайнхаус успява да получи място в престижното театрално училище „Силвия Янг“. Само четири години по-късно обаче е изгонена. Изглежда, че бунтовническия й характер се проявява още тогава, защото причината за наказанието е „непристойно поведение и продупчване на носа“. Изглежда, че училището не е било подходящо за нрава на Ейми.

Вижте още за живота на Ейми Уайнхаус в Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg