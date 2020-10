28 години заедно: Историята на Мишел и Барак Обама

Любов като в приказките. Всеки мечтае за това. Да срещне човека, в когото ще се влюби веднага, а той ще му отговори със същото. Животът обаче не протича по нашите желания. По пътя към безрезервната любов и пълното щастие винаги срещаме няколко препятствия, които трябва да преодолеем, за да стигнем до целта. Борбата обаче винаги си заслужава, защото накрая ще те чака твоят човек, за когото винаги си мечтал.

При Барак и Мишел Обама нещата стоят по малко по-различен начин. Двамата отпразнуваха 28-ата си годишнина от сватбата и все още са едно от любимите семейства на Съединените щати. Те обитаваха Белия дом в продължение на 8 години, превръщайки се в първите му чернокожи собственици. Победата на Барак на изборите през 2008 година беше историческа, а американците обикнаха не само него, но и Мишел.

Първата дама, от своя страна, беше съвсем различна от предшественичките си. Искаше да бъде колкото се може по-близо до хората, да чува техните желания и не се е подчинявала толкова много на разпоредбите на службата за охрана. В своята автобиография г-жа Обама пише, че веднъж е измъкнала по-малката си дъщеря от леглото и с нея е излязла навън пред Белия дом въпреки забраната. Причината била приемането на закон, с който се позволяват еднополовите бракове. В чест на него сградата на Белия дом е била осветена в цветовете на дъгата, а хиляди са се събрали, за да я видят. Сред тълпата били Мишел и Малия.

Любовната история на Обама е вдъхновяващ разказ, който показва, че препятствията на живота не струват нищо пред обединението и силата на една двойка.

Първата среща

Всичко започва през 1989 година в Чикаго. Мишел Робинсън, която по-късно ще стане Обама, работи в адвокатска кантора. Всяка година на стаж пристигат най-добрите студенти по право от Харвард, а служителите трябва да ги обучават. Към Мишел е прикрепено едно слабо, чернокожо момче със странно име.

28-годишният Барак Обама поставя на пауза желанието си да помага на по-бедните квартали в Чикаго и се запътва към офиса на Мишел. Интересното е, че той закъснява за срещата, което истински дразни бъдещата му съпруга. В книгата си тя пише, че е приела закъснението като неуважение и нежелание за работа. От своя страна, Барак веднага я харесва.

Робинсън не била впечатлена от усмивката и леките закачки, които Обама пускал. Тя се ядосвала, защото дамите в офиса постоянно ходели по него и се възхищавали на визията и ума му. „Съмнявах се, че той ще се окаже толкова добър“, пише Мишел. Постепенно обаче двамата започват да се сближават. Обсъжданията на дела късно вечер и работата в екип помага за затоплянето на отношенията.

Барак събира смелост да покани наставничката на среща. Отговорът обаче е отрицателен. Това не пречи на бъдещия президент да продължава да пита, но резултатът бил един и същ. „Никога не съм го мислела за човек, с когото ще изляза на среща“. Една от главните причини била това, че Мишел е шеф на Барак и нямало да се приеме добре във фирмата. Като истински романтик, Обама предложил да напусне, за да може да излезе с нея. Тогава Робинсън казала „Да“.

Лятото на 1989 година се превръща в повратна точка за бъдещото семейство Обама. Бъдещият президент не бил от богато семейство, което истински го притеснявало. Появил се пред вратата на Мишел с кола, която имала дупка в пода, през която се виждал пътят. Това обаче никак не притеснило г-ца Робинсън, която бързо разбрала, че това е мъжът за нея.

„Той ми показа всичките си страни – беше авангарден, културен, чувствителен“, казва тя пред The Telegraph. Срещата включвала обяд пред Артинститута в Чикаго, последван от кинопрожекция на филма „Do the right thing“ на Спайк Лий. След това е било време за бавна разходка и, разбира се, сладолед.

Преди да я остави да си тръгне, Барак нежно се навежда за първата си целувка с Мишел. Същата вечер г-ца Робинсън разбира, че това е мъжът за нея и вече спокойно може да признае, че е влюбена.

