Клои Кардашян - открито за шанса да има второ дете

Клои Кардашян разкри, че има 80% шанс да направи спонтанен аборт, ако забременее за втори път.

Риалити звездата роди дъщеричка Тру от баскетболиста Тристан Томпсън през април 2018 г. Сега лекарите ѝ казала, че е в рисковата група.

36-годишната звезда и Тристан са обсъждали възможността да имат второ дете, но явно ще трябва да използват сурогатна майка. Клои прави тези признания във финалния сезон на риалитито "Keeping Up with the Kardashians".

Тя обсъжда със сестра си Ким Кардашян процеса по замразяване на яйцеклетки.

Клои разкрива още, че е почти е направила спонтанен аброт, докато е била бременна с Тру.