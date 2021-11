Адел - с концерт и интервю, в което разкрива душата си

14 ноември беше една от датите, която феновете на Адел чакаха със затаен дъх. Тогава изпълнителката даде обширно интервю пред Опра Уинфри и направи специален концерт пред обсерваторията „Грифит“ в Лос Анджелис. Там Адел представи част от новите си песни, включени в албума ѝ „30“, както и изпя вечните си хитове Hello, Skyfall и много други.

Събитието Adele One Night Only беше посетено от звездни гости, в чиято компания всеки би искал да попадне. Там бяха Крис Дженър и приятелят ѝ Кори Гамбъл, Елън Дедженеръс, Никол Ричи, Джеймс Кордън, Арън Пол и Сет Роугън. Селена Гомес, Дрейк и Гордън Рамзи също успяха да се сдобият със златните билети. По едно време Адел специално поздрави Лизо, като изпълнителката беше показана как припява Hello заедно с Опра Уинфри и Мелиса Маккартни. Колкото и да се опита да прикрие лицето си, Леонардо ди Каприо не остана незабелязан от феновете.

Освен със звезден концерт, Адел зарадва публиката и със специално интервю, дадено пред Опра. Седнали в градината на водещата, двете дами разискваха всички важни теми от живота на изпълнителката, включително впечатляващото отслабване, развода ѝ със Саймън Конеки, любовта на сина ѝ Анджело към Тейлър Суифт и новата ѝ любов с Рич Пол.

Пред Опра Адел заяви, че е имала чувството, че е била „неуважителна“ към идеята за брака, когато се е разделила със Саймън Конеки през 2018 година. Тя допълва, че е имала „ужасяващи атаки на безпокойство“ след развода, което я е накарало да започне тренировъчен режим, довел до отслабването с над 45 килограма.

Интервюто беше първата телевизионна поява на Адел, в която тя обсъжда новия си албум. Концертът пред обсерваторията „Грифит“ пък беше първият път, в който 9-годишният Анджело вижда майка си на сцената. „За мен е огромна чест, скъпи, че си тук тази вечер“, каза певицата. По време на концерта Адел дори помогна на гост да предложи на приятелката си, правейки ѝ серенада с песента Make You Feel My Love. Отговорът, разбира се, беше „Да“.

Опра Уинфри взе интервюто от Адел в същата градина, в която в началото на годината разговаря с Меган и Хари.

Опра Уинфри взе интервюто от Адел в същата градина, в която в началото на годината разговаря с Меган и Хари.





