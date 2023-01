Пике отговори на Шакира: Убеди Casio да станат спонсори на Кралската лига

Жерар Пике отвърна на удара на бившата си партньорка Шакира, след като колумбийската певица спомена раздялата им в новата си песен за "отмъщение".

35-годишната легенда на Барселона Пике и 45-годишната Шакира обявиха раздялата си през юни миналата година след 11 години съвместен живот. Бившата двойка има и две деца, но това не им попречи да се забъркат в словесна война - отчасти заради новата приятелка на Пике, Клара Чиа.

Пике и 23-годишната Клара са заедно от октомври, а Шакира държеше да спомене връзката им в новата си песен, наречена "BZRP Music Sessions Vol 53". И все пак бившият футболист отговори чрез използването на Кралската лига - новото му футболно състезание.

В новата си песен Шакира пее: "Струвам си две 22-ки. Заменил си Ferrari за Twingo. Ти замени Rolex за Casio...".

Пике е отговорил на тези текстове, като е убедил Casio да станат спонсори на Кралската лига. Освен това той се появи на събитие на Кралската лига с автомобил Twingo. Всъщност видеото с пристигането му в Twingo събра повече от 60 000 харесвания в Twitter в рамките на един час.

Пике се оттегли от професионалния футбол през ноември и оттогава създаде Кралската лига. То е популярно сред потребителите на социалните медии, след като официалният акаунт на Кралската лига в YouTube има повече от 50 000 абонати. За създаването на състезанието са помогнали видни създатели на съдържание.

In response to Shakira's lyrics: "You exchanged a Rolex for a Casio."

Gérard Pique announced a partnership with Casio to sponsor his 7-a-side Kings League. 😭 pic.twitter.com/yD6lybT4O1