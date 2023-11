Чарли Шийн и Чък Лори се помириха след 12-годишна война

Създателят на "Двама мъже и половина", Чък Лори, и най-голямата звезда на сериала, Чарли Шийн, вече са в добри отношения след 12-годишно неразбирателство. Двамата дори ще работят заедно по новия проект How to Be a Bookie.

През 2011 година Шийн взе на мушка Лори в серия от аростни коментари, наричайки го "клоун", "глупав мъж" и го засипа с антисемитски обиди. По това време актьорът се бореше с пристрастяването си към алкохола и наркотиците, което го накара да публикува повече от странни съобщения в социалните мрежи, където говореше, че се чувства като победител и използва кръвта на тигри.

В крайна сметка Чарли е уволнен от "Двама мъже и половина", а на негово място застава Аштън Къчър, който влиза в ролята на милионерски бизнесмен, който купува къщата на чичо Чарли след смъртта на последния. Сериалът обаче така и не достига рейтинга, който имаше с Шийн, като приключва безславно през 2015 година.

Цялата статия за отношенията на Чарли Шийн и Чък Лори, четете в Tialoto.bg

Източник: Тialoto.bg