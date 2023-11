Барбра Стрейзънд и Джеймс Бролин не правили секс три години

Джеймс Бролин направи шокиращо признание по време на появата си в скорошното интервю на съпругата си Барбра Стрейзънд, когато призна, че двамата не са правили секс три години, преди да се оженят.

83-годишният актьор озадачи интервюиращата на CBS Sunday Morning Гейл Кинг с признанието, че той и 81-годишната Стрейзънд не са били интимни по време на цялата им връзка преди сватбата им.

Разкритието дойде само няколко дни преди Барбра да заяви във вторник в друго интервю, че издаването на новите ѝ мемоари My Name Is Barbra („Казвам се Барбра“) бележи края на кариерата ѝ като изпълнител.

Джеймс повдигна въпроса за годините си на безбрачие, след като съпругата му беше разпитана защо го е накарала да ѝ предложи брак три пъти, преди най-накрая да се съгласи да се омъжи за него. „Трябваше да го изпробвам“, пошегува се тя.

