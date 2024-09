Симона Пейчева: В днешно време е изгубена границата учител-ученик

С резултатите от олимпиадата в Париж, българските златни медалисти показаха, че с дисциплина, постоянство и усилена работа нищо не е невъзможно и прославиха България със своите постижения. С не по-малко тренировки в залата и отдаденост в спорта, Симона Пейчева също се превръща в златно момиче на България и световна шампионка в художествената гимнастика. Тя е майка на 15-годишния Алексей, който гимнастичката възпитава със същата взискателност, довела до успехите ѝ в залата. Симона Пейчева е посланик на каузата за правилно детско развитие в училищна възраст, която е водеща мисия на събитието на Dnes.bg – Day Off: School Time. То ще се проведе на 14 септември на паркинга на HIT Max в столичния квартал "Младост" от 10 до 17 часа. Какви са методите на възпитание на родната гимнастичка и какви според нея трябва да бъдат учителите – отговорите ще откриете в интервюто.

Майка сте на тийнейджър, Алексей вече е на 15. Какъв ученик е той?

Обръща внимание на учебния процес в рамките на нормалното за тази възраст. Аз като родител, разбира се, бих искала да бъде повече.

Имате ли някаква специална подготовка преди 15 септември?

Като беше по малък, да. Но сега определено той сам държи да се справя с този процес и се опитва нас като родители да ни отдалечи.

Вие сте едно от „златните момичета" на България. Не е тайна желязната дисциплина и режим, на които сте били подложени, за да стигнете до успеха. Доколко тази дисциплина ви се е отразила и като родител?

На 100%. Дори на моменти разбирам , че е в повече от необходимото и не трябва да бъда така строга и изискваща.

На какво учите сина си и какви са вашите най-големи страхове при възпитанието?

ОТГОВРНОСТ. Отдаденост към нещата, с който се заема. Точност в думите и постъпките си.

Психолозите определят неговата като една от най-трудните възрасти, срещу какво се „бунтува" той днес?

Да, така е. Осъзнават се точно сега. Стават от малки човечета, искащи мама, в „големи хора”, които всъщност все още не са готови и подготвени за живота. Но си мислят, че знаят всичко.

Мобилните устройства са неразделна част на децата на неговата възраст, вие как се справяте с проблема „син екран"?

С лишения, забрани и с разговори. По трудно е, но винаги има начин. Старая се да има част от неговите желания в рамките на допустимото.

Къде виждате ролята на училището във възпитанието на децата и какви са най-големите проблеми, с които сте се сблъсквала като майка на ученик?

Училището е основа - на знания, принципи и изграждане на логика. То е израстване и приятелства, но наистина в днешните учебници има някои абсурдни неща….

Ако имате едночасова среща с министъра на образованието, какви препоръки бихте му дали от гледна точка на вашия опит като родител на вече пораснал ученик?

Мисля, че е важно да се обърне повече внимание на кадрите, които преподават на децата ни. Самите те да респектират децата, детето да има уважение към тях. Дори и понякога „страх”. Като че ли в днешно време я няма тази граница учител-ученик!

