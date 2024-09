Защо Лиъм Хемсуърт ще се смее последен след развода си с Майли?

По всичко изглежда, че Лиъм Хемсуърт ще се смее последен в развода си с Майли Сайръс, след като тя беше обвинена в плагиатство за своята вълнуваща песен за раздялата им Flowers.

34-годишният актьор от „Игрите на глада“ беше женен за 31-годишната Майли от 2018 до 2020 г. и три години след като се разделиха, Сайръс издаде химн за жестоката раздяла, наречен Flowers („Цветя“), за който се говореше, че е посветен на Лиъм.

Сега обаче Майли е съдена за нарушаване на авторски права върху своя хит от 2023 г. и за предполагаемо копиране на песента на Бруно Марс от 2013 г. When I Was Your Man.

Австралиецът Лиъм и Майли се запознават през 2009 г., когато тя го избира да играе нейно гадже в романтичния филм „Последната песен“, базиран на бестселъра на Никълъс Спаркс.

Източник: Tialoto.bg

