Фики: Чувствам се успял, всички говорят за мен!

Фолкпевецът Фики Стораро не е очаквал песента му "Is this love" да постигне такъв успех. Това разказа изпълнителят в предаването "ДНЕС" по Bulgaria ON AIR с Константина Живова.

Поп фолк певецът обясни, че не се притеснява от коментарите за това как е изпял хитовото парче и дори се пошегува, че след краката му, сега и английският му език се коментира.Фики Стораро обясни, че в песента са преплетени етномотиви, тя е интересна и е нещо, което до момента не е правено в родния поп фолк.Той се пошегува и че Издислав не е подходящо име за кръщаване на дете.Фики Стораро направи и равносметка на отиващата си 2016 –та година. Най – големият успех за него е издаването на дебютния му албум "Is this love", по който работил повече от 2 години.Чувствам се успял, всички говорят за мен. Нищо не може да ме накара да спра да се занимавам с музика", коментира Фики.Бащата на изпълнителя, Тони Стораро, сподели, че е най-щастливият родител и се гордее с успехите на сина си."Фики тръгна по моя път и за много кратко време постигна много големи успехи. Фики взе всичко от мен. В него аз виждам себе си, във всяко едно движение, във всяка дума, каза Тони Стораро.Тони Стораро пожела на сина си да продължава да прави хубави песни, да уважава семейството си и приятелите си.