И Радева ги поздрави... дамите с: Боли, боли, боли

Първата дама Десислава Радева поздрави дамите в социалната мрежа. На страницата си във Facebook. тя публикува стих от Блага Димитрова, като я нарече "една от най-жените (поне за мен, макар да познавам само творчеството й)."

Стихът гласи:

Да бъдеш жена — това е болка.

Когато ставаш девойка – боли,

Когато ставаш любима – боли.

Когато ставаш майка – боли.

Но най-непоносима на земята

е болката да си жена, непознала всички тия болки

до една…

Поздравът на Радева продължава: "Та, мили празнуващи, пожелавам ви от сърце да изпитате всички тези болки! И когато сте най-истински, някой да каже такива думи за Вас... или поне да си ги помисли! Да плачете от радост, затова, че сте себе си и сбъдвате мечтите си, независимо от трудностите!

Нека винаги сме съвършени, уравновесени, удовлетворени и не забравяме никога, че ние сме благостта и спокойствието в живота на мъжете. Ние сме омиротворението на тяхното "силно да любя и мразя”. Ние сме кроткото, но осезаемо присъствие в техния свят.

Честит ни празник, напук на всички, които го смятат за соц. отживелица!", написа за финал тя и допълни клип на участничка в американския X Factor, изпълняваща песента на Арета Франклин - (You Make Me Feel Like) A Natural Woman.

Женски поздрав отправи и лидерката на БСП Корнелия Нинова. Тя пожела българските майки, съпруги, баби и приятелки да бъдат обичани и ценени всеки ден.

"Пожелавам ви да бъдете здрави и обичани, да бъдете ценени за това, че раждате и отглеждате живот, градите дом и създавате уют, работите и се доказвате всеки ден“, написа Нинова в профила си във Facebook.