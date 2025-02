Серия от отворени онлайн лекции "ЕС – защо, как и накъде?" с почетния професор на ВУЗФ сър Греъм Уотсън

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) организира поредица от три отворени онлайн лекции, които ще бъдат водени от сър Греъм Уотсън – почетен професор на ВУЗФ, член на Европейския парламент (1994-2014), президент на Алианса на либералите и демократите в Европа (2011-2015) и настоящ професор в Munk School of Global Affairs and Public Policy, University of Toronto.

Лекциите са обединени под общата тема „ЕС – защо, как и накъде?“ и ще се проведат онлайн на три дати: 27 февруари, 13 март и 10 април.

С тези отворени лекции ВУЗФ предоставя уникална възможност на студентската и академична общност за запознаване с историята, развитието и бъдещето на Европейския съюз, давайки много добър повод на участниците да разширят своите познания и разбирания за сложните процеси в Европа от изтъкнат политик и експерт.

Сър Греъм Уотсън е световно признат експерт в областта на политиката и международните отношения. С четиридесетгодишна кариера, която включва работа в банковия сектор и политиката, той е заемал ключови позиции в Европейския парламент, включително като председател на Либералната група и Комисията по граждански права, правосъдие и вътрешни работи. Автор е на десетки книги и множество статии.

Сър Греъм Уотсън е бил гост-лектор в някои от най-престижните университети в света, като Оксфорд, LSE, Бристол, Сейнт Андрюс и University of Toronto. През септември 2024 г. той бе удостоен с титлата почетен професор на ВУЗФ, което подчертава ангажимента на бизнес университета да привлича лектори на световно ниво.

С подобни събития ВУЗФ се затвърждава като лидер на икономическото образование в България чрез възможностите, които предоставя на студентите си да черпят знания от най-добрите професионалисти. В последните години университетът разширява своите международни партньорства и привлича в своя академичен състав изтъкнати световни експерти. ВУЗФ следва своята мисия да предлага качествено образование, което съчетава академичен престиж и практическа насоченост, подготвяйки студентите за успешна кариера в глобалната среда.

Поредицата от три тематични онлайн лекции на сър Греъм Уотсън предоставя отлична възможност за всички, които се интересуват от бъдещето на Европа и международната политика.

Програма:

· 1-ва лекция: 27 февруари, 15:30 – 16:30 ч. „ЕС – защо?“ – проследяване на историята на човечеството до Втората световна война.

· 2-ра лекция: 13 март, 15:30 – 16:30 ч. „ЕС – как?“ – анализ на следвоенното изграждане на Европа – от Съвета на Европа до Договора от Лисабон.

· 3-та лекция: 10 април, 15:30 – 16:30 ч. „ЕС – накъде?“ – поглед върху Европейския съюз след 2009 г., влиянието на Брекзит и вероятните сценарии за бъдещето.

След всяка лекция участниците ще имат възможност да зададат своите въпроси към лектора. Лекциите са със свободен достъп, но след предварителна регистрация на имейл: marketing@vuzf.bg.

За повече информация относно ВУЗФ, ранния прием за бакалаври и за регистрация в лекциите на сър Греъм Уотсън може да пишете на горепосочения имейл адрес.

