Класация определи "Вила Чинка" ца най-луксозният хотел по Черноморието

Класация определи топ 50 на най-добрите и луксозни хотели по Българското Черноморие за 2025 г. Най-много обекти от високия клас има в Слънчев бряг – 12 комплекса, съобщиха от списание Travel&Lifestyle (T&L), което е направило подредбата в новия си летен брой. Следват курортите Златни пясъци, Св. св. Константин и Елена и Созопол.

Най-луксозният хотел по Българското Черноморие е „Вила Чинка“ в Св. св. Константин и Елена, който е само за възрастни и с рейтинг 9.8 в световните резервационни системи. Второто място е за Vaya Beach Resort в Иракли, бронзът отива при Voya Beach Resort в Свети Влас.

Най-много луксозни хотели от веригите имат – световната Hyatt, която присъства със своите брандове AluaSoul, Secrets, Dreams, Aluasun и Alua. От българските вериги най-добре във високия клас са позиционирани GRIFID Hotels и HVD Hotels.

Класацията е подредена безпристрастно и е на базата на отзивите на самите клиенти в резервационните платформи Booking, Hotels.com, Agoda, Tripadvisor, Facebook, Google и др., както и лични посещения на журналистите ни през миналата година, заяви Мирослав Иванов, главен редактор на списане Travel&Lifestyle (T&L). В класацията попадат обекти с пет и четири звезди, които имат изключителен уют, обзавеждане и обслужване. В нея не са включени градските хотели във Варна и Бургас, тъй като морската ваканция не им е основната дейност за привличане на гости.

T&L Топ 50 на луксозните хотели по Българското Черноморие

Villa Chinka by Ator Garden Hotel, Св. св. Константин и Елена

Vaya Beach Resort, Иракли

Voya Beach Resort, Свети Влас

Boutique Hotel by BlackseaRama, Балчик

Grifid Noa, Златни пясъци

Casa di Fiore SPA and Medical Hotel, Кранево

Blue Bay, Созопол

Hotel Residence Dune, Слънчев бряг

Wave Resort, Поморие

Sea Sense Boutique, Созопол

Siena Premium Retreat, Лозенец

AluaSoul Sunny Beach, Слънчев бряг

Poseidon Beach Resort, Златни пясъци

Umani Hotel, Златни пясъци

Ensana Aquahouse, Св. св. Константин и Елена

Natura All Seasons Boutique, Сарафово

Astor Garden, Св. св. Константин и Елена

BlackSeaRama Golf & Villas Resort, Балчик

GRIFID Encanto Beach Hotel – MediSPA, Златни пясъци

BlackSeaRama Club Residence, Балчик

Secrets Sunny Beach Resort and SPA Adults Only, Слънчев бряг

Thracian Clifts Golf & Beach Resort, Каварна

Lighthouse Golf & SPA Resort, Балчик

Antea, Созопол

Viva Mare Beach Hotel by Santa Marina, Созопол

Casa De Oro Lujo, Созопол

Perla Beach Luxury, Приморско

Dreams Sunny Beach Resort and SPA, Слънчев бряг

Four Points by Sheraton Sunny Beach, Слънчев бряг

Therma Palace – Mineral Pool & SPA, Кранево

GRIFID Metropol – Adult Only, Златни пясъци

HVD club Bor, Слънчев бряг

Marvel, Слънчев бряг

Alua Helios Bay, Обзор

Perla, Suneo Club, Слънчев бряг

Admiral, Златни пясъци

GRIFID Vistamar, Златни пясъци

Maritim Hotel Paradise Blue, Албена

The Palace Hotel, Слънчев ден

Flamingo Grand Hotel & SPA, Албена

Royal Palace Helena Sands, Слънчев бряг

Aqua Paradise Resort & Aqua Park, Несебър

Helena Park, Слънчев бряг

Sunny Beach Club Adults Only, Слънчев бряг

Barcelo Royal Beach, Слънчев бряг

Aluasun Helios Beach, Обзор

Sol Luna Bay, Обзор

HVD Reina del Mar, Обзор

Grand Hotel Sveti Vlas, Свети Влас

HVD Riviera Beach Hotel, Златни пясъци

