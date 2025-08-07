IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 6

Евростат: България е на първо място по брой пушачи в ЕС

След нас са гърците и хърватите

07.08.2025 | 07:10 ч. Обновена: 07.08.2025 | 07:37 ч. 2
Снимка: Pixabay

Снимка: Pixabay

В ЕС най-много пушачи има в България, Гърция и Хърватия, а най-малко – в Швеция, Нидерландия и Дания, съобщава Евростат. 

Броят на пушачите над 15-годишна възраст е един от показателите, отчитани от Европейската статистическа агенция, при измерването на „благосъстоянието и доброто здраве“.

Според проучване от 2023 г. 24% от пушачите живеят в ЕС, което е по-малко от 2017 г., когато пушачите съставляваха 26% от населението.

Проучването показва, че най-много пушачи живеят в България – 37%. На второ място по брой пушачи е Гърция, където те съставляват 36% от населението, а на трето място е Хърватия с 35%.

Когато става въпрос за разделение по пол, най-много мъже, които консумират цигари, има в България (49%), Латвия (48%) и Литва (43%), докато най-много жени има в Гърция (32%), Хърватия (30%) и Румъния (29%).

Когато става въпрос за страните с най-нисък процент пушачи, на първо място е Швеция (9% от мъжете и 8% от жените), следвана от Нидерландия (13% от мъжете и 10% от жените) и Дания (16% от мъжете и 12% от жените). | БГНЕС

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

пушачи ЕС Евростат
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem