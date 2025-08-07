Евростат: България е на първо място по брой пушачи в ЕС

В ЕС най-много пушачи има в България, Гърция и Хърватия, а най-малко – в Швеция, Нидерландия и Дания, съобщава Евростат.

Броят на пушачите над 15-годишна възраст е един от показателите, отчитани от Европейската статистическа агенция, при измерването на „благосъстоянието и доброто здраве“.

Според проучване от 2023 г. 24% от пушачите живеят в ЕС, което е по-малко от 2017 г., когато пушачите съставляваха 26% от населението.

Проучването показва, че най-много пушачи живеят в България – 37%. На второ място по брой пушачи е Гърция, където те съставляват 36% от населението, а на трето място е Хърватия с 35%.

Когато става въпрос за разделение по пол, най-много мъже, които консумират цигари, има в България (49%), Латвия (48%) и Литва (43%), докато най-много жени има в Гърция (32%), Хърватия (30%) и Румъния (29%).

Когато става въпрос за страните с най-нисък процент пушачи, на първо място е Швеция (9% от мъжете и 8% от жените), следвана от Нидерландия (13% от мъжете и 10% от жените) и Дания (16% от мъжете и 12% от жените). | БГНЕС