Белият дом: Тръмп е готов за среща с Путин, както и със Зеленски

Руснаците са изразили желание за среща с американския президент, посочи Карълайн Левит

07.08.2025 | 06:55 ч. Обновена: 07.08.2025 | 09:30 ч. 9
Доналд Тръмп е "отворен за среща както с президента на Русия Владимир Путин, така и с президента на Украйна Володимир Зеленски", заяви говорителката на Белия дом Карълайн Левит, цитирана от Франс прес.

Левит уточни, че "руснаците са изразили желание за среща" с американския президент.

Според в. "Ню Йорк таймс" Тръмп е казал днес на няколко европейски лидери, че иска да се срещне с Владимир Путин лично още следващата седмица, а след това да организира тристранна среща с Володимир Зеленски.

По-рано Тръмп съобщи, че е разговарял с европейски лидери след "изключително продуктивната среща" на американския пратеник Стив Уиткоф с президента Путин в Русия, припомня Ройтерс.

Междувременно високопоставен украински източник съобщи за АФП, че в днешния телефонен разговор между Зеленски и Тръмп са взели участие британският премиер Киър Стармър, германският канцлер Фридрих Мерц, финландският президент Александер Стуб и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

Зеленски, от своя страна, каза само, че на разговора му с Тръмп, състоял се след посещението в Москва на американския пратеник Стив Уиткоф, "са присъствали европейски лидери", отбелязва БТА.

Доналд Тръмп Владимир Путин Войната в Украйна
