Новини Днес | 29

Погасени са 159 пожара в страната за изминалото денонощие

Пожарните екипи са реагирали на 214 сигнала за произшествия

12.08.2025 | 08:10 ч. Обновена: 12.08.2025 | 10:24 ч. 1
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Потушени са 159 пожара в страната за последното денонощие, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” (ГДПБЗН). Пожарните екипи са реагирали на 214 сигнала за произшествия.

При пожарите за изминалите 24 часа няма загинали и пострадали.

С материални щети са възникнали 27 пожара, от които девет са били в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са 132 пожара.

Извършени са 39 спасителни дейности и помощни операции. От тях шест са били при катастрофи.

Тагове:

Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението пожари
