Русия има големи надежди за срещата между Тръмп и Путин, мирът не е една от тях

Очакванията в Русия са високи преди планираната среща на върха между руския лидер Владимир Путин и президента Тръмп в петък, пише WSJ.

Москва вижда възможност за рестартиране на отношенията с Вашингтон, като представители на Кремъл намекват за потенциал за сделки със САЩ относно инфраструктурата и енергетиката в Арктика и отвъд нея, докато руските държавни медии раздухват това, което представят като предстоящо споразумение между две равноправни велики сили.

„Неоконите и другите войнствени подстрекатели няма да се усмихват“, когато двамата лидери се срещнат, каза старшият помощник на Путин Кирил Дмитриев . „Диалогът между Путин и Тръмп ще донесе надежда, мир и глобална сигурност.“

Въпреки че „украинският въпрос“ е обявен за основен елемент от дневния ред, в Аляска ще бъдат повдигнати „много по-важни глобални въпроси“, включително амбициозни планове за икономическо и инфраструктурно сътрудничество в Арктика, заяви руският депутат Сергей Гаврилов.

Александър Яковенко, бивш посланик, който ръководеше руската академия за външна служба до миналата година, написа в статия за държавната информационна агенция РИА, че „уреждането на войната в Украйна, която е загубена от Запада отдавна, се е превърнало във второстепенен въпрос в отношенията между Съединените щати и Русия – нищо повече от пречка за нормализиране, която трябва да преодолеем заедно“.

Откакто беше обявена срещата на върха, руските медии са пълни с истории за специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и Дмитриев, споделящи пържени кнедли в ресторант в руската столица, както и за мястото на бъдещ московски хотел, описан като евентуален „Тръмп Тауър Москва“, който двамата мъже посетиха миналата седмица.

Но що се отнася до Украйна, където най-кървавата война в Европа от поколения бушува повече от три години, има малко индикации, че Путин възнамерява да направи смислен компромис. Предложението на руския президент, предадено от Уиткоф, е прекратяване на огъня, ако Киев се съгласи да се откаже от територия – включително големи градски райони, които руските сили не са успели да превземат.

Западни дипломати и руски анализатори казват, че Путин смята, че печели на бойното поле и че първоначалната му цел да замени украинския президент Володимир Зеленски с марионетен режим в Киев може би най-накрая е постижима, след като Вашингтон спря да плаща за украинско оръжие.

„За да избегне сблъсък с Тръмп, той може да се съгласи на вторични отстъпки, но няма да сложи край на войната“, прогнозира руският политически анализатор Абас Галямов, бивш писател на речи на Путин, който сега живее в чужбина и е критик на Кремъл. „Идеалният сценарий за Путин би бил да отдели въпроса за отношенията с Америка от въпроса за Украйна, надявайки се, че други политически и икономически въпроси ще направят Украйна маловажна за Тръмп“, каза Галямов.

Самият факт на срещата на върха с Тръмп – и то в САЩ, ни повече, ни по-малко – вече е победа за Путин, помагайки за възстановяването на международния авторитет на човек, третиран като пария в голяма част от Запада и изправен пред заповед за арест по обвинения във военни престъпления от Международния наказателен съд в Хага.

Тръмп позволи на самоналожения си краен срок за санкции срещу Русия да изтече преди срещата на върха. Европейските дипломати се опасяват, че ход, който сигнализира на Русия, че няма да бъде оказан сериозен допълнителен натиск от страна на САЩ върху Кремъл, каквото и да се случи с Украйна.

„Путин е абсолютно убеден, както продължава да му повтаря Генералният щаб, че с още малко натиск украинският фронт ще се срине“, каза Александра Прокопенко, сътрудник в Центъра „Карнеги Русия Евразия“ и бивш съветник на руската централна банка.

Това не означава, че Русия ще се противопостави на пауза при свои собствени условия, като например спиране на доставките на оръжие за Украйна, което би улеснило следващия кръг от офанзиви, каза тя.

Една възможна отстъпка в Аляска, посочват някои анализатори, базирани в Москва, би била Путин да предложи ограничено прекратяване на огъня във въздуха, с което да се сложи край на ракетните атаки , които убиха стотици цивилни в украински градове през последните месеци. Подобен ход би бил в интерес на Русия, тъй като атаките с дронове с голям обсег на Украйна причиниха значителни щети на руските петролни рафинерии и военната промишленост, като същевременно нарушиха руската гражданска авиация.

Въздушните атаки могат да се възобновят, след като Русия натрупа достатъчно ракети и дронове и поправи щетите.

Това лято руските войски засилиха сухопътната си офанзива в Донецка област в Източна Украйна, целяща да обкръжат градовете Покровск и Мирноград. Междувременно протестите срещу опитите за ограничаване на украинските антикорупционни власти също показаха широко недоволство от Зеленски .

Въпреки това, общият руски напредък през последните две години обхваща по-малко от 1% от украинската територия. Не са постигнати стратегически пробиви, а многократно рекламираната руска офанзива по-рано тази година в северната област Суми се провали с големи загуби.

Руското предложение преди срещата на върха в Аляска, предадено от Виткоф на европейските лидери и Украйна, призовава Киев да предаде на Русия силно укрепената северна част от Донецка област в замяна на прекратяване на огъня. Това е район, по-голям от целия Западен бряг, с големи индустриални градове.

Зеленски отхвърли искането, заявявайки, че няма да се откаже от украинска земя и посочвайки дългата история на Русия в нарушаване на прекратяването на огъня и дипломатическите споразумения. Европейските лидери подкрепиха Киев, заявявайки, че всякакви териториални отстъпки трябва да бъдат реципрочни и придружени от гаранции за сигурност.

В понеделник Тръмп заяви, че срещата му с Путин е предназначена да „установи“ дали е възможно мирно споразумение. Тръмп заплаши да се откаже от преговорите, ако усети, че не може да се постигне споразумение.

„Сега ще отида да видя параметрите“, каза той. „Може да си тръгна и да кажа: „Успех“ и това ще е краят. Може да кажа, че това няма да бъде уредено.“

Той добави, че ще се стреми към изтегляне на руските войски от някои окупирани части на Украйна. Те са окупирали някои „много важни територии“, каза той. „Ще се опитаме да си върнем част от тази територия за Украйна.“

На руската общественост е казано да очаква капитулация на Украйна, а не прекратяване на огъня, камо ли руско оттегляне.

Александър Сладков, водещ военен пропагандатор в руската държавна телевизия, написа в Telegram, че всяко прекратяване на огъня с Киев ще продължи най-много шест месеца.

„След това ще има още война, с по-силен и превъоръжен враг“, каза той. „Победата на Русия в специалната военна операция е неизбежна.“

Подобни декларации сякаш отразяват доминиращото послание по руските телевизионни екрани. „Трябва да спечелим. Да спечелим. Води се ужасна война и тя няма да свърши със срещата в Аляска“, каза в скорошно предаване Владимир Соловьов , една от водещите руски телевизионни личности.

Кирил Федоров, руски военен анализатор, се съгласи.

„Специалната военна операция е игра с нулев резултат и може да завърши само с пълна победа“, написа той в Telegram. „И хората от Зеленски, и Кремъл разбират това – докато Тръмп е бизнесмен от 90-те години на президентски стол, той просто продължава да си въобразява сделки.“