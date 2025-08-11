Рюте: Срещата на върха Тръмп-Путин е изпитание за руския президент

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че срещата на върха между президентите Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска в петък ще бъде важен тест за прекратяване на войната в Украйна.

"Следващият петък ще бъде важен, защото ще бъде тест за Путин, колко сериозен е в желанието си да сложи край на тази ужасна война", каза Рюте пред предаването "This Week" по ABC News.

"Що се отнася до пълномащабни преговори, да се надяваме, че петък ще бъде важна стъпка в този процес. Ще става въпрос за територия. Разбира се, ще става въпрос за гаранции за сигурност, но също и за абсолютната необходимост да се признае, че Украйна сама решава за своето бъдеще, че Украйна трябва да бъде суверенна нация, която решава за своето геополитическо бъдеще – разбира се, без ограничения за числеността на собствените си военни войски. А за НАТО да няма ограничения за нашето присъствие на източния фланг", добави Рюте.

"Президентът иска да сложи край на това. Той иска да сложи край на ужасната загуба на човешки живот", каза още генералният секретар на НАТО.

Рюте също така признава реалността, че Русия контролира част от територията на Украйна преди войната.

"Въпросът ще бъде как да се продължи напред след прекратяването на огъня, включително какво означава това по отношение на гаранциите за сигурност за Украйна", каза Рюте и продължи:

"Що се отнася до целия този въпрос за територията, що се отнася до признаването, например, може би в бъдеща сделка, че Русия контролира де факто, фактически част от територията на Украйна, това трябва да бъде ефективно признаване, а не политическо де юре признаване."

Генералният секретар направи паралел между това евентуално признаване на фактическия контрол и липсата на юридическо признаване от Запада на съветската окупация на балтийските страни от 1940 до 1991 година, когато те са част от СССР.

През последните дни Тръмп предложи “известна размяна на територии“ като част от потенциално мирно споразумение. Но украинският президент Володимир Зеленски отхвърли отстъпването на каквато и да е украинска територия, особено на източния Донбас, за да се предизвика прекратяване на огъня, и настоя, че Киев трябва да присъства на преговорите. Няколко европейски държави също така казват, че не трябва да има мирни преговори без присъствието на Украйна.