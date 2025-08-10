Ще спаси ли Индия руския основен боен танк Т-14 "Армата"

Руската Обединена самолетостроителна корпорация (ОАК) многократно се е стремяла да сключи сделка , която би позволила на Индия да съвместно произвежда изтребителя-невидимка от пето поколение Су-57 (с наименованието на НАТО „Felon“). Въпреки че Ню Делхи не е направил никакво съобщение, има основания да се смята , че Индия ще избере руския многоцелеви изтребител. Това обаче може да не е единствената усъвършенствана руска система, която би могла да бъде произведена по лиценз на субконтинента, пише за TNI журналистът Петър Сучиу.

Индийските медии съобщиха по-рано тази седмица, че Кремъл е предложил дълго рекламирания си основен боен танк (ОБТ) Т-14 Армата на Ню Делхи, за да замени флота от остарели танкове Т-72 Аджея. Освен продажбата на нови танкове, Москва е включила опция, при която Т-14 ще се произвеждат по лиценз като част от програмата „Произведено в Индия“.

Освен това, руският държавен „Уралвагонзавод“, който произвежда Т-14, е сигнализирал, че ще позволи на Индия да адаптира танка, за да отговаря на местните изисквания. Москва дори е готова да позволи интегрирането на произведения в Индия двигател DATRAN-1500HP, вместо руския 12N360, който да бъде използван в индийските основни бойни танкове „Армата“. Индийският завод за изследвания и разработки в областта на бойните машини (CVRDE) е посочен като едно от предприятията, които биха могли да участват в съвместното производство на танка.

Кремъл стартира програмата „Армата“ през 2011 г., а прототипът Т-14 беше представен на парада за Деня на победата в Москва през 2015 г. Въпреки това, като предзнаменование за изпитанията и трудностите, с които програмата щеше да се сблъска, прототипът претърпя механична повреда по време на репетицията на парада. Въпреки неудобното представяне, Кремъл обяви планове за производство на 2300 Т-14 до 2020 г., като 1-ва гвардейска танкова армия (ГТА) щеше да получи новата платформа.

Десетилетие по-късно Русия значително намали поръчката. Вместо хилядите „Армата“, впоследствие беше обявено, че ще бъде произведен тестов блок от 100 броя за 2-ра гвардейска Таманска мотострелкова дивизия. Въпреки това производството не е достатъчно дори за това намалено количество.

Смята се, че към август 2025 г. от поточната линия са слезли по-малко от две дузини Т-14. Бюджетните ограничения бяха един от факторите, а санкциите, наложени на Русия след началото на нахлуването ѝ в Украйна, допълнително провалиха програмата.

Т-14 сега може да отбележи най-голямата си победа, ако Индия реши да го приеме на въоръжение, което значително ще подсили програмата чрез намаляване на разходите.

„Прогнозира се, че всеки Т-14 ще струва приблизително 3,4–4,8 милиона долара, но местното производство в Индия може да намали тази цена с поне 1,14 милиона долара“, съобщи украинската агенция United24 Media .

Ако Индия и Русия успеят да сключат сделка за съвместно производство на Т-14, подобно споразумение няма да е първото. „Уралвагонзавод“ вече има споразумение за трансфер на технологии с Ню Делхи за своя основен бойен танк Т-90, който се произвежда в Индия като Т-90 „Бхишма“ . Този танк използва до 83% местни технологии, включително двигател, произведен на местно ниво.

Русия и Индия все още не са постигнали сделка и е възможно такава никога да не се осъществи. Цената остава критичен въпрос . Т-14 е много скъп танк и дори ако Индия успее да намали цената, той може да се окаже по-скъп, отколкото Ню Делхи е готов да похарчи за недоказана платформа.

Липсата на бойна употреба на Т-14 и неговата уязвимост към нововъзникващи заплахи, включително дронове, са значителни неизвестни. Дали Индия ще иска да произведе стотици или дори хиляди Т-14 и след това да открие, че евтини пакистански или китайски дронове и преносими противотанкови ракетни установки са способни да унищожат танка твърде лесно при граничен конфликт?

Въпросът е просто кога, а не дали, ще се случи подобен сблъсък, а Индия все още е разстроена, след като един от френските ѝ изтребители Dassault Rafale беше свален от китайска ракета, изстреляна от пакистански изтребител. Ню Делхи повярва на шума около Rafale и си научи скъп и неудобен урок ; може би не иска да направи същото с Т-14.