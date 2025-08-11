Тръмп за срещата си с Путин: Може да изляза и да пожелая успех, а това ще е краят

Американският президент Доналд Тръмп планира да отпътува за Русия в петък, 15 август, за да се срещне с руския държавен глава Владимир Путин. Това съобщи самият Тръмп на пресконференция, цитиран от РБК-Украйна.

„Знаете, ще се срещна с Путин. В петък заминавам за Русия“, заяви той. „Ще говоря с Владимир Путин и ще му кажа: „Трябва да прекратиш тази война“, заяви той, като изрази недоволство от украинския президент Володимир Зеленски заради отказа му да обмисли териториални отстъпки към Русия. |

Американският лидер не разкри допълнителни подробности за точното място на срещата.Слуховете за евентуална среща между Тръмп и Путин се появиха, след като специалният пратеник на американския президент, Стив Уиткоф, посети Москва за разговори с руския лидер. Двамата обсъдиха възможността за прекратяване на войната в Украйна.

В нощта на 9 август Тръмп обяви, че ще се срещне с Путин на Аляска на 15 август. Информацията беше потвърдена и от Кремъл. Помощникът на руския президент, Юрий Ушаков, заяви, че САЩ и Русия са „близки съседи“ и затова е взето решение двамата лидери да се срещнат на Аляска.

Интересно е твърдението на Тръмп, че отива в Русия. Според BBC президентът се е объркал. The Guardain отбелязва, че Аляска не е част от Русия от 1867 г., когато е продадена на САЩ за 7,2 милиона долара.

Тръмп призна, че след среща с руския лидер Владимир Путин ще се оттегли от дипломатическите усилия за разрешаване на украинската криза.

По време на пресконференция в Белия дом той отбеляза, че възнамерява да „отиде и да разбере параметрите“ на евентуално споразумение.

„Може да изляза и да пожелая успех, а това ще е краят. Мога да кажа, че няма да бъде уредено“, каза Тръмп.

Американският президент е убеден, че ще разбере дали сделка е възможна още в първите минути на срещата, а първият човек, на когото ще се обади, ако сделката е добра, ще е Володимир Зеленски "от уважение". След това Тръмп ще информира лидерите на ЕС и НАТО.