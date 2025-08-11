Балонът се спука: Програмистите се сблъскват с все по-голяма безработица

Новозавършилите специалисти по компютърни науки се сблъскват с безработица от 6,1% до 7,5% — над два пъти по-висока от тази при завършилите биология или дори история на изкуствата. Това разкрива скорошно проучване на Федералната резервна банка на Ню Йорк.

Доклад на "Ню Йорк Таймс" разкрива как изглежда положението на практика, като представя няколко реални истории.

Манаси Мишра е на 21 години. Тя завършва ИТ специалност в университета "Пардю". Записала се е, защото е повярвала на обещанията за начални заплати от шестцифрени суми - над 150 000 долара. След като завършва тя е безработна и получава само една оферта за работа — във веригата за бързо хранене "Чипотле". Там обаче не я наемат.

Зак Тейлър е кандидатствал за близо 6000 технологични позиции, откакто завършва Орегонския държавен университет през 2023 г., като е получил едва 13 интервюта и нито едно предложение. Докато кандидатства губи време и накрая дори е отхвърлен от "Макдоналдс" заради "липса на опит".

Тези истории не са прецедент, а засягат мнозина повярвали в съвета "стани програмист".

Каква е причината за убитата им мечта?

Програмирането с изкуствен интелект премахва началните позиции, докато Amazon, Meta и Microsoft съкращават работни места.

Студентите твърдят, че са в капана на "AI цикъл на обреченост" — използват изкуствен интелект, за да кандидатстват масово, докато компаниите използват изкуствен интелект, за да ги отхвърлят автоматично, понякога в рамките на минути.

Тогава на помощ идват други тактики. Мишра пуска няколко хитри TikTok публикации за разбития трудов пазар и лошите перспективи към младите специалисти. Те ѝ носят известна популярност в социалните мрежи и в крайна сметка - работа по специалността.

Изследването на Федералната резервна банка на Ню Йорк показва и още нещо доста интересно. Началните годишни заплати вече не са шестцифрени суми. Обичайно това са около $80 000 или по 6 666 долара месечно.

"Много съм загрижен," каза Джеф Форбс, бивш програмен директор по образование и развитие на работната сила в областта на компютърните науки в Националната научна фондация. "Студентите по компютърни науки, които са завършили преди три или четири години, щяха да отхвърлят оферти от водещи фирми — а сега същият този студент би имал затруднения да намери работа въобще при някого."

Междувременно изкуственият интелект все още не е разгърнал пълния си потенциал в програмирането. Microsoft, Google, xAI и OpenAI имат мащабни проекти за създаване на специализирани алгоритми за писане на код.