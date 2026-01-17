Вигенин: Тръмп създава една сериозна криза, за да я реши по начин, изгоден за САЩ

Разумът по казуса "Гренландия" ще надделее. Това заяви в предаването "Брюксел 1" евродепутатът от Групата на прогресивния алианс на социалистите и демократите/БСП Кристиан Вигенин.

Той коментира искането на САЩ да придобият Гренландия и проведената среща между САЩ, Гренландия и Дания.

САЩ са в готовност за разговори

"Самият факт, че се създаде съвместна работа група показва, че най-малко от американска страна има готовност за разговори, а не се готви някаква бърза операция, която да превземе военно Гренландия. Моята надежда е, че американският президент Доналд Тръмп, по специфичния си подход, създава една сериозна криза, за да я реши по някакъв начин, който да е поне донякъде изгоден за САЩ", прогнозира евродепутатът пред Bulgaria ON AIR.

В Договора за ЕС се предвижда задължение на страните членки, когато една държава е застрашена и поиска съдействието на останалите, те да ѝ окажат всякакво възможно съдействие, разкри Вигенин.

Трябва да сме много внимателни

"ЕС няма своя армия, но през страните членки теоретично това би могло да се случи. Не мога да си представя, че ЕС ще воюва срещу САЩ - това е някакъв абсурд. Но много нещо в последните години мислехме за невъзможни, те се случиха, така че трябва да сме много внимателни", призова Вигенин.

Той коментира и новия внесен вот на недоверие срещу председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен, сделката на ЕК с Меркосур, предстоящите избори и политическата обстановка в България и други.