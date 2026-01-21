Денков: Очакваме от Радев ясни отговори за геополитическата му ориентация

Акад. Николай Денков, бивш премиер и председател на ПГ на ПП-ДБ заяви, че след оставката на Радев от формацията очакват конкретни и публични отговори от негова страна- е геополитическата му ориентация и реалните му действия срещу корупцията и задкулисието.

Денков подчерта, че въпросите към президента не се изчерпват с избора между Запада и Изтока, а засягат конкретни решения и бездействия. Той припомни случая с премахването на машинното гласуване по време на местните избори през 2023 г., когато, по думите му, е имало координирана акция на ДАНС с политическа подкрепа. Като тогавашен министър-председател Денков е настоявал за смяна на ръководството на агенцията, но президентът не е предприел действия.

В ефира на Nova news бившият премиер постави и въпроса за ролята на президента при кадрови и институционални решения, включително около отстраняването на Андрей Гюров от БНБ, станало с участието на президентската квота в управлението на централната банка. Според него това също изисква обяснение.

От ПП-ДБ настояват и за яснота по темата “Боташ”, а Деков припомни, че при подготовката и подписването на договора са участвали служебни министри, назначени от президента, без последваща публична реакция или настояване за разследване. Подобна липса на позиция Денков отчете и по казуса с газохранилището в Чирен, където отново е замесен служебен енергиен министър.

Какви са отношенията в коалицията?

Николай Денков е категоричен, че между “Продължаваме Промяната“ и “Демократична България“ няма различия по ключовите теми. Той коментира и изказванията за необходимост от парламентарно мнозинство, като поясни, че целта е осъществяване на дълбоки реформи, а не самоцелно търсене на власт.

Денков добави, че в ПП–ДБ все още не са започнали обсъждане на кандидатдепутатските листи. Той уточни, че Лена Бориславова сама е взела решение да не участва, а Лорер е бил изключен. По думите му при общи листи решенията ще се вземат със съгласието на всички партньори в ПП–ДБ.

Според него пред българските избиратели стоят три основни избора – европейският път, ориентация към Изтока или модел, подобен на управлението на Виктор Орбан. Денков подчерта, че от ПП–ДБ категорично отхвърлят последните два варианта.

Критика към Правната комисия

Николай Денков отправи остра критика към приетите в Правната комисия промени в Изборния кодекс, свързани със сканиращите устройства. По думите му бързането и въвеждането на промени в последния момент създават предпоставки за злоупотреби, контролиране на вота и подкопаване на доверието в изборния процес.

Той определи прехвърлянето на отговорността към ЦИК като “създаване на хаос“ и заяви, че подобни действия противоречат на международните стандарти за честни избори.

Денков призова гражданите да се включат в протест срещу тези промени, както и срещу липсата на ефективни разследвания на изборни нарушения.