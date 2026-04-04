Хванаха мъж с 2,14 промила зад волана в с. Гусла

Мъж от село Гусла е задържан в полицейския арест в Каолиново, след като е бил установен да шофира след употреба на алкохол, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.

Около 20:30 часа снощи екип на полицейското управление в Каолиново е спрял за проверка в селото лек автомобил "Форд Фокус" с шуменска регистрация. Зад волана е бил 37-годишен местен жител, който по данни на полицаите е бил във видимо нетрезво състояние.

Пробата с дрегер е отчела 2,14 промила алкохол в издишания въздух.

Мъжът е дал кръвна проба за анализ, след което е бил задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в Каолиново. По случая е образувано бързо производство.

Само вчера в Шуменско при специализирана полицейска операция бяха образувани общо седем досъдебни и две бързи производства. Преди дни полицаи задържаха и 22-годишен шуменец за шофиране след употреба на наркотици, както и друг водач с близо 1,9 промила алкохол, пише БТА.