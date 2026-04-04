IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 0

Хванаха мъж с 2,14 промила зад волана в с. Гусла

По случая е образувано бързо производство

04.04.2026 | 15:15 ч.
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Мъж от село Гусла е задържан в полицейския арест в Каолиново, след като е бил установен да шофира след употреба на алкохол, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.

Около 20:30 часа снощи екип на полицейското управление в Каолиново е спрял за проверка в селото лек автомобил "Форд Фокус" с шуменска регистрация. Зад волана е бил 37-годишен местен жител, който по данни на полицаите е бил във видимо нетрезво състояние.

Пробата с дрегер е отчела 2,14 промила алкохол в издишания въздух.

Мъжът е дал кръвна проба за анализ, след което е бил задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в Каолиново. По случая е образувано бързо производство.

Само вчера в Шуменско при специализирана полицейска операция бяха образувани общо седем досъдебни и две бързи производства. Преди дни полицаи задържаха и 22-годишен шуменец за шофиране след употреба на наркотици, както и друг водач с близо 1,9 промила алкохол, пише БТА.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

полиция шофьор пиян
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem