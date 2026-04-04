Четирима задържани при акция срещу купения вот в Сливенско

В ход е специализирана полицейска операция на територията на област Сливен, насочена към противодействие на престъпления срещу изборното законодателство и гарантиране на честността на предстоящия вот. Днес на различни адреси в Сливен, в общинските центрове и в по-малките населени места се извършват проверки и процесуално-следствени действия от екипи на ОДМВР-Сливен, Зоналното жандармерийско управление в Бургас и ОДБХ-Сливен, съобщиха от дирекцията.

На входовете и изходите на населените места са изградени контролно-пропускателни пунктове. При претърсвания в частни домове и търговски обекти в Сливен са иззети тефтери и списъци с имена, адреси и лични данни, както и мобилни телефони.

Акцията е започнала в ранните часове на деня. Към 12:00 часа задържаните са четирима, образувани са и три досъдебни производства. Разпитват се свидетели, а работата по документиране на престъпления по чл. 167 от Наказателния кодекс продължава.

По време на операцията е иззето и голямо количество цигари без акцизен бандерол. Служители на ОДМВР са затворили и четири незаконни търговски обекта в сливенския квартал "Надежда".

При проверки на автомобили са установени и нарушения на Закона за движение по пътищата - засечен е водач с алкохол над допустимото, друг е шофирал с фалшива книжка, а частен автомобил е спрян от движение заради неправомерно използване на светлини със специален режим.

От ОДМВР-Сливен напомнят, че противодействието на купения и контролирания вот е сред основните приоритети, а проверките на територията на цялата област ще продължат до края на изборния ден, пише БГНЕС.