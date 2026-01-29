IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
В планините е сравнително топло, на места превалява сняг

Времето е подходящо за снежни спортове

29.01.2026 | 09:56 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Времето в планините е подходящо за снежни спортове, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст.

Времето е сравнително топло, на места в по-високите части превалява сняг, а в по-ниските – дъжд. Духа умерен до силен вятър във високите части на планините, казаха от Планинската служба.

Съоръженията по курортите работят. 

Няма регистрирани инциденти за изминалото денонощие.

Според прогнозата за времето в планините ще бъде предимно облачно, в масивите в Южна България – с валежи от сняг, под 1600 метра – от дъжд. В много райони валежите ще бъдат значителни по количество. След обяд валежи ще има и по Стара планина. Преди обяд вятърът ще бъде силен от югозапад, след обяд ще отслабне и за кратко ще се ориентира от югоизток, а привечер – от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около минус 1°.    

Тагове:

ПСС планини време
