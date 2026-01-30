Правят скенер на мозъка на Кирил Петков, за да докажат, че никога не е употребявал наркотици

Кирил Петков ще прави скенер на мозъка, за да докаже, че не е употребявал наркотици. Това разкри баща му, Петко Петков, в публикация във Facebook.

"Днес съдът изпраща Кирил във Варна. За скенер на мозъка. За да се види дали има изменения. Доказателство дали е употребявал наркотици. Вече му направиха кръвни тестове. И тестове на косата. Те доказаха, че никога не е употребявал. Изпращат го във Варна. По презумпция, че познава лекари в София", написа той.

Припомняме, че Кирил Петков заведе дело срещу своите опоненти, тъй като се разпространиха твърдения, че е разпоредил ареста на Бойко Борисов през 2022 година под въздействието на опиати. На няколко пъти лидерът на ДПС-Ново Начало, Делян Пеевски, също е намеквал, че Петков е под въздействието на наркотици.

Миналата година бившият лидер на "Продължаваме промяната" публикува снимки от кръвните си тестове, които също показаха, че не е употребявал наркотици.

"Тройният тест за наркотици - кръв, урина и коса, който дава най-дългия възможен период и доказва, че не съм употребявал подобни субстанции, излезе с абсолютно отрицателни резултати от Военномедицинската академия", написа тогава Петков. "Като баща на три дъщери, винаги съм казвал, че вземането на наркотици е огромен порок, и съм горд, че през целия си живот не съм употребявал никога."