Валентин Радев за борбата с купения вот: Пресилена PR акция

Случаят "Петрохан" е срам за службите. Това заяви бившият вътрешен министър Валентин Радев в ефира на "Опорни хора".
Той разкритикува отговорните институции, че не предоставят допълнителна информация по случая с жертвите на "Петрохан" и "Околчица".
"Попитахте ме дали са свързани - ами очевидно. След като мълчат и не казват нищо. За "Петрохан" няма пресконференция - елементарно нещо - няма повече факти ли? Защо четем по сайтовете неща, които би трябвало да излезе прокуратурата, заедно с МВР, и да добавят още малко информация, за да не тънем ние в недоумение. Поне да ни разкажат още нещо, да не ни оставят в ръцете на сайтове и информация от нерегламентирани канали", подчерта още Радев в ефира на Bulgaria ON AIR.
Той коментира и действията на служебното правителство в борбата с купения вот.
"На пръв поглед, като че ли това правителство, специално министърът на вътрешните работи, в момента са много активни - кого ли не изловиха, какво ли не направиха. Това според мен е една пресилена PR акция", подчерта той.
Радев цитира думи на конституционалиста проф. Михаил Константинов, че очевидно има купен вот, но той се бори само с повишена избирателна активност.
"Това трябва да направим - МВР не може да помогне тук, тук трябва да помогнат партиите... А МВР какво прави в момента? Хваща кого ли не и то сега. Пак проф. Константинов да цитирам - той казва, че като се купува, се купува преди или след това. Непосредствено преди изборите се раздават пари, ако някъде го има. И след това - когато се знаят резултатите", допълни ексминистърът.
Според него е добре МВР да съсредоточи усилията си в справяне с войната на пътя.
Бившият вътрешен министър определи споразумението между България и Украйна като "лоша PR акция".
"Надявам се това да има някакъв политически отзвук, който не ни е известен - да му е било толкова нужно на Зеленски да отиде и нашата средно голяма България и да му каже, че ще помага и то по този начин и той да го използва за вътрешна консумация или политически. Дано да е имало нещо такова. Иначе на мен ми изглежда PR акция, не трябваше да го правят, ако няма такова нещо, а трябваше да го оставят на редовното правителство, което ще дойде само след няколко месеца", заключи Валентин Радев.
Гледайте целия разговор във видеото.