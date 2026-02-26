Андрей Янкулов: Обвиненията към Теодора Георгиева е тежък удар по имиджа на правосъдието

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg 1 / 21 / 21

Служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов коментира казуса и обвинението срещу българския европрокурор Теодора Георгиева. Той го определи като сериозен проблем за имиджа на българското правосъдие.

„Обвинението за българския европрокурор е поредният тежък удар върху имиджа на българското правосъдие. И това отново ми дава основание да смятаме, че трябваше да бъде направено повече за разплитане на мрежите за паралелно правосъдие в България, една от които "Осемте джуджета". Не беше направено достатъчно“, заяви Янкулов.

Той добави, че оттук нататък основната задача на всички институции, ангажирани с управлението на правосъдието, трябва да бъде максимално изясняване на подобни казуси, за да се предотвратят бъдещи скандали и съмнения.

„Колкото и време да е пропуснато, според мен основна задача на всички ангажирани с процеса по управление на правосъдието трябва да бъде максимално изясняване на тези казуси, за да не се получават и други подобни ситуации в бъдеще“, смята Янкулов.

Министърът постави и въпроси за прозрачността на процедурите по подбор и номинации, като отбеляза, че част от участниците в предишни селекции са били включени и в настоящите процедури.

Част от хората, които участваха селекцията на Георгиева, в момента участват в селектирането на новата тройка. На въпрос каква е гаранцията, че сега не се предлагат отново хора, които са минали през едни и същи кръгове, Янкулов отвърна:

„Ситуацията е доста критична и трудно можем обективно да дадем гаранции, че процедурата, която е приключила, отговаря на всички необходими стандарти, за да се стигне до избор, който в бъдеще да не дискредитира отново правосъдието, както се случи сега“.

Той заяви, че не е запознат с казуса.

Запитан дали ще поиска повече информация от Европейската прокуратура относно мотивите за предприетите действия, министърът заяви: „Разбира се, от съществено значение е какви са точно основанията на Европейската прокуратура да вземе това решение. Естествено, аз бих искал да разбера тези основания. Дали ще бъде възможно – това е отделна тема“.

Той отказа да прави оценка на конкретните основания, като подчерта, че не е запознат с материалите по случая.

На въпрос дали има възможност България да изтегли тримата кандидати в процеса, министърът отговори кратко, че темата вече е обсъждана, без да влиза в подробности.