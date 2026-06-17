Туристите да внимават по екомаршрута до водопад "Сливодолско падало"

РИОСВ – Пловдив призова туристите да преминават с повишено внимание по екомаршрута до водопад "Сливодолско падало".

Вследствие на обилната снежна покривка през зимата и продължителните и интензивни валежи през последните месеци са настъпили промени в състоянието на туристическия маршрут до природна забележителност "Сливодолско падало", определена като пътека за посетители в резерват "Червената стена" № 7 Рибарник "Тунела" – село Бачково – водопад "Сливодолско падало".

При извършени проверки на място екоекспертите са установили повалени дървета по части от трасето, както и компрометирани съоръжения – липсващи или повредени стъпала, нестабилни парапети и увредени дървени мостчета. На отделни участъци съществува и повишен риск от падащи камъни, характерен за планинския терен.

Започнати са действия за своевременно обезопасяване на маршрута, включващи почистване на трасето от паднали дървета, укрепване и ремонт на засегнатите съоръжения.

В началото на пътеката в района на рибарника вече е поставена предупредителна табела за възможните рискове за посетителите. Предстои да се извърши възстановяване на компрометираната туристическа инфраструктура.

Екоинспекцията призовава всички туристи да бъдат с повишено внимание при преминаване по екопътеката до приключване на ремонтните дейности и стриктно да спазват правилата за безопасност при планински туризъм. Движението да се извършва само по обозначените маршрути, с подходяща екипировка и съобразяване с метеорологичните условия. Препоръчва се използване на туристическа застраховка.

РИОСВ – Пловдив напомня, че на територията на резерват "Червената стена", както и по всички туристически маршрути в него, е забранено отклоняването от обозначените пътеки, паленето на огън, късането на растителност и безпокойството на диви животни.

В планинската среда съществуват рискове, включително падане на камъни, скални отвеси, хлъзгави терени, както и възможна среща с диви животни като мечки и змии, се казва още в съобщението.