ФИФА и Инфантино отрекоха връзка между него и бивша служителка на УЕФА

Световната федерация по футбол ФИФА и нейният президент Джани Инфантино отрекоха съобщенията за връзката му с бивша служителка на УЕФА, се казва в изявление на централата до британския вестник "Телеграф".

Изданието съобщи, че УЕФА е изплатила шестцифрено обезщетение на служителка, замесена в романтична връзка с Инфантино, докато той е бил генерален секретар на организацията.

„Президентът на ФИФА Джани Инфантино категорично отрича тези твърдения, които са категорично неверни“, се казва в изявлението.

„Всяко предположение за неподходящо поведение или нарушение на закони или разпоредби е клеветническо. Никой служител на УЕФА или ФИФА никога не е подал жалба относно поведението на г-н Инфантино, тъй като не е имало инцидент, свързан с него. Всички действия на организациите, включващи служители, включително уволнения и плащания на обезщетения, винаги са били одобрени от съответните мениджъри в съответствие с всички приложими правила“, добавят от централата.

Според „Телеграф“ Инфантино е улеснил повишението на жена, чието име не се съобщава, докато е работил в УЕФА. След като напуска организацията, тя е получавала заплащане за образованието си в бизнес училище, което струва приблизително 45 000 британския лири годишно. УЕФА потвърди плащанията, но отбеляза, че те са извършени в съответствие с правилата на организацията, които впоследствие са били затегнати.

Жената е заемала административна длъжност, когато е започнала връзката им с Инфантино, но по-късно е била повишена на по-високоплатена ръководна позиция. Той също така е увеличил заплатата ѝ с 30%, достигайки приблизително 198 000 долара. Бързото ѝ кариерно израстване е породило въпроси сред колегите и опасения, че Инфантино може да злоупотребява с положението си. След напускането ѝ Инфантино ѝ е осигурил нова, високоплатена позиция в подобна област.

Швейцарецът беше генерален секретар на УЕФА от 2009 до 2016 г. По-късно той е избран за президент на ФИФА. Впоследствие Инфантино беше преизбран два пъти. Женен е от 2001-а и има четири деца.

(БТА)