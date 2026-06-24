Правителството ще обсъжда по-висок размер на социалната пенсия за старост

На редовното си заседание в сряда министрите от кабинета "Радев" ще обсъдят постановление, с което се определя нов, по-висок размер на социалната пенсия за старост. Сега тя е 170,51 евро.

Промяната традиционно влиза в сила от 1 юли и е част от ежегодното държавно осъвременяване на пенсионните плащания, целящо да компенсира инфлационните процеси и да подкрепи най-уязвимите възрастни граждани, предаде БГНЕС.

Новият размер е изчислен на база на заложените в бюджета параметри и отчита ръста на осигурителния доход и индекса на потребителските цени през предходната година.

Увеличението на социалната пенсия за старост служи като базова величина за определяне на редица други плащания. С нейното нарастване автоматично се повишават пенсиите за военна и гражданска инвалидност; социалните пенсии за инвалидност; персоналните пенсии; добавките за чужда помощ за лицата с трайно намалена работоспособност над 90%; както и редица други добавки, обвързани със законовия размер на социалната пенсия.

„Актуализацията на социалната пенсия за старост е важен инструмент за гарантиране на минимален стандарт на живот за хората, които по различни причини не са успели да натрупат необходимия осигурителен стаж. С това постановление държавата изпълнява ангажимента си за социална защита и намаляване на риска от бедност сред възрастните хора“, посочват от Министерството на труда и социалната политика в мотивите към документа.

Очаква се Националният осигурителен институт (НОИ) да преизчисли служебно всички пенсии и добавки, базирани на новия размер, като изплащането им ще започне по стандартния график през месец юли.