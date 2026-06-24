Абровски: Министерството въвежда система за проследяване на храните

Нова електронна система подготвя Министерството на земеделието, която ще позволява проследяването на всеки хранителен продукт от момента на производството или вноса му до щанда в магазина, обяви министър Пламен Абровски.

“Всеки хранителен продукт, който влиза за първи път на територията на България, ще бъде въвеждан в системата. В момента, в който мандрата произведе това масло, то ще бъде въведено в тази система. А когато контролният орган отиде и сканира баркода, ще има проследимост от началото до края в рамките на секунди“, обясни министърът пред Нова тв.

Според Абровски новият механизъм трябва да предотврати случаи като този с т.нар. фалшиво масло, при който вместо млечни мазнини в продукта са били открити палмова мазнина и свинска мас.

Абровски подчерта, че въпросният продукт е бил установен още през януари 2025 г., след което е изтеглен от пазара, а замесените оператори са били отстранени от хранителната верига. “По сигнал БАБХ е извършила проверка, взети са проби, случаят е предаден на прокуратурата и всички количества са били изтеглени от пазара“.

“БАБХ е създадена много добре, но през годините са били ограничени част от контролните ѝ функции. Когато поисках информация какво влиза ежедневно в българските мандри, се оказа, че никой не разполага с такива данни, защото никой досега не ги е изисквал“, обясни Абровски.

Европейско законодателство

Министърът подчерта, че европейското законодателство не позволява забрана на имитиращите продукти, тъй като те се считат за безопасни за човешкото здраве. “Това, което можем да направим, е да гарантираме ясно разграничение между различните видове продукти и хората да бъдат максимално добре информирани“, посочи Абровски.

Той добави, че Министерството на земеделието вече работи по въвеждането на доброволни стандарти за качество, които ще гарантират на 100%, че определени продукти са произведени от мляко и от българско мляко.

Кошница с грижа

Инициативата “Кошница с грижа” също беше коментирана и министърът подчерта, че обхваща основни хранителни продукти. По думите му включилите се търговски вериги са поели ангажимент за период от поне шест месеца да поддържат цени с минимум 15% по-ниски за определени стоки от малката потребителска кошница.

“Вече 13 търговски вериги участват в инициативата. Там, където потребителите виждат логото на програмата, има поет ангажимент за по-ниски цени“, каза министърът.

Той уточни, че плодовете и зеленчуците не са включени в програмата заради силното влияние на сезонните фактори върху цените им. Според Абровски една от основните причини българските плодове и зеленчуци да трудно достигат до големите търговски вериги е липсата на коопериране между производителите.

“Големите търговски вериги търсят постоянни количества и гарантирано качество. Когато производителите работят поотделно, много по-трудно могат да осигурят необходимите обеми. Кооперирането е един от ключовете за по-силното присъствие на българска продукция на пазара“, заяви министърът.